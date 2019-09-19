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桃園「RUN伴」22日登場 邀相伴失智者健行

2019-09-19 15:03聯合報 記者張裕珍╱即時報導

「陪伴」對失智症患者很重要，緣起於日本的「RUN伴」活動來到台灣，社團法人桃園市失智症關懷協會及社團法人台灣居家服務聯盟22日將舉辦「2019 失智友善 桃園RUN伴」活動，當天早上10點從桃園火車站健行至桃園市議會，全程2公里，步行約40分鐘，歡迎民眾陪伴失智症家人一同出門健行，也盼更多民眾認識失智症，共創失智友善環境。

「RUN伴」活動在多個縣市接力推展，台北場辦完之後交棒給桃園，今年由社團法人桃園市失智症關懷協會主辦，並串連財團法人桃園市基督教聖經教會、救國團桃園市真善美聯誼會、富邦人壽保險股份有限公司、社團法人天主教德來會、弘道老人福利基金會、旭登護理之家、雙福基金會-憶啟漫聊大溪認知休憩站、桃園縣社區大學協會-愛的備忘站、桃園市失能老人關懷協會、桃園巿私立國宏老人長期照顧中心-幸福認知小站、歸寧宮文教功德會-慈心居家照顧多元化庭園共11個單位合作，活動於22日早上開跑，今天舉行記者會暖身。

協會指出，據世界衛生組織估計，全球平均每3秒鐘新增1名失智症患者，台灣估計超過27萬失智人口，未來平均一年將增加1萬人，為營造桃園成為失智友善新社區，22日登場的「RUN伴」健行活動，結合在地7處認知休憩站與17處失智社區服務據點，鼓勵失智者家屬陪伴失智者走出家門，活動目標讓社會大眾更加認識失智症，能有更多接納、同理和尊重。

協會執行長古梓龍的母親生前是失智症患者，不幸於8月份腦幹出血逝世，古多年來陪伴照料生病的母親，特別有感家人「陪伴」的重要性，是外籍看護難以取代的，他退休之後重返失智症照顧協會擔任執行長，特別希望身為失智症患者的親友都能站出來，陪伴家人走出戶外活動，22日當天「RUN伴」活動，有健行、話劇與宣導活動，歡迎大家一起同行。

社團法人桃園市失智症關懷協會及社團法人台灣居家服務聯盟將於22日舉辦「2019 ...
社團法人桃園市失智症關懷協會及社團法人台灣居家服務聯盟將於22日舉辦「2019 失智友善 桃園RUN伴」活動，將於當天早上10點從桃園火車站健行至桃園市議會，今天舉行記者會。圖／社團法人桃園市失智症關懷協會提供
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社團法人桃園市失智症關懷協會及社團法人台灣居家服務聯盟將於22日舉辦「2019 ...
社團法人桃園市失智症關懷協會及社團法人台灣居家服務聯盟將於22日舉辦「2019 失智友善 桃園RUN伴」活動，將於當天早上10點從桃園火車站健行至桃園市議會，今天舉行記者會。圖／社團法人桃園市失智症關懷協會提供
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失智症患者外籍看護

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