親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

全國古蹟日周末登場 神秘飛機棚廠將辦搖滾音樂祭

2019-09-19 14:59聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市2019「古蹟日」規畫兩大系列活動，將在9月21日、22日兩天舉辦的「八德區歷史場域導覽」，參訪路線結合文化局地景藝術節活動範圍，以八德區4處精緻悠久的歷史建築作為導覽據點，讓民眾能進行一日文資小旅行；另外9月21日古蹟日當天，還有在「前空軍桃園基地設施群」棚廠舉辦「搖滾音樂祭」，讓民眾體驗不一樣的文化資產之美。

配合即將邁入尾聲的地景藝術節，文化局在八德區中4處重要古蹟中安排人員導覽歷史，以八德餘慶堂作為導覽核心，串連三元宮、廣福宮、敦德堂等歷史建築，並安排專人進行導覽解說，透過在地導覽人員解說建築歷史，讓民眾不僅到展區欣賞藝術，也喚起民眾對土地的記憶，一天將有兩個場次，分別為早上10點至12點及下午2點至4點，活動參與採取報名制。

此外，古蹟日當天，更會在飛機棚廠舉行搖滾音樂祭，搖滾音樂祭的舉辦地點在古蹟「前空軍桃園基地設施群」建物群中，目前基地共有3個棚廠，其中H2棚廠更是戰後桃園基地第一座鋼構棚廠，過去曾作為飛機周期檢查及銹蝕檢修、飛機清洗的場所，當天飛機場棚內更會邀請獨立樂團、狂美交響管樂團等團體演出，提醒有報名的民眾，活動當日記得攜帶個人身分證或相關證件供查驗。

桃園市在9月21日古蹟日當天，將於「前空軍桃園基地設施群」棚廠舉辦「搖滾音樂祭」...
桃園市在9月21日古蹟日當天，將於「前空軍桃園基地設施群」棚廠舉辦「搖滾音樂祭」，讓民眾體驗不一樣的文化資產之美。圖／桃園市文化局提供
分享
桃園市在9月21日古蹟日當天，將於「前空軍桃園基地設施群」棚廠舉辦「搖滾音樂祭」...
桃園市在9月21日古蹟日當天，將於「前空軍桃園基地設施群」棚廠舉辦「搖滾音樂祭」，讓民眾體驗不一樣的文化資產之美。圖／桃園市文化局提供
分享

古蹟歷史建築空軍

相關新聞

台灣自駕車技術國際發光 交大與加拿大公司簽技術授權

2019-09-19 15:08

苗縣汙水處理廠用戶接管普及率提升速度 中部縣市第一

2019-09-19 15:41

孩童開學焦慮爸媽求助 校方推親子共做「襪子娃娃」

2019-09-19 15:25

地景藝術節邁入尾聲 八德警總計出動超過數千人次維安

2019-09-19 15:00

歸化國籍解說 竹市戶政所5年協助694位新住民國籍歸化

2019-09-19 13:28

桃園兩三天濃濃瓦斯味民眾憂心氣爆 公所火速要求換管

2019-09-19 12:19

桃園三級棒球錦標賽21日開打 讓棒球成為共同語言

2019-09-19 12:06

營養師：臨床上癌症病人無法持續治療 常因營養不良

2019-09-19 11:56

農博28日登場 桃市消防隊實施搶救演練

2019-09-19 10:09

助學子脫貧 學者：給工讀、儲蓄對存

2019-09-18 23:59

兒少專戶竹竹苗過半 桃園六都第一、繳存墊底

2019-09-18 23:43

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

孩子猝死校園 傷心母捐AED引起重視

2019-09-18 23:27

桃市校園 AED設置率100%

2019-09-18 23:20

國旅獎勵+好康 秋冬遊參山省很大

2019-09-18 23:16

航空城區徵公聽會 市府：朝合理化徵收

2019-09-18 23:11

「貓裏風潮」業者合資 延續苗縣茶陶品牌行銷據點

2019-09-18 22:44

泡湯賞景吃美食 參山處行銷秋冬國旅補助

2019-09-18 21:18

桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主

2019-09-18 18:01

竹縣首座公共托育家園在縣府內 今起歡迎家長來登記

2019-09-18 17:35

影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地

2019-09-18 16:58

再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37

衝刺兒少專戶開戶率 桃市擬加發500元開戶禮券

2019-09-18 16:34

影／出國忘記關水閥害2貓被淹 網友：鏟屎官慘了

2019-09-18 16:03

新竹生活節周末登場 異國美食、音樂饗宴感受慢活

2019-09-18 15:56

癮君子注意！桃市公車站、候車亭11月起禁菸

2019-09-18 14:49

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

永和國民運動中心優惠納鄰近中和10里 估4萬里民受惠

2019-09-18 18:44

影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋

2019-09-18 20:20

竹縣首座公共托育家園在縣府內 今起歡迎家長來登記

2019-09-18 17:35

桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主

2019-09-18 18:01

桃園兩三天濃濃瓦斯味民眾憂心氣爆 公所火速要求換管

2019-09-19 12:19

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37

疑挖到史前人骨 鵝鑾鼻賣場停工

2019-09-18 23:56

全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光

2019-09-19 13:12

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工

2019-09-18 17:00

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地

2019-09-18 16:58

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

台中路平專案重劃標線 路邊停車格變小了

2019-09-18 16:02

陸客來台少 台中市原住民議員：對原民經濟衝擊尤大

2019-09-18 17:58

台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01

高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警

2019-09-19 13:09

影／出國忘記關水閥害2貓被淹 網友：鏟屎官慘了

2019-09-18 16:03

影／幸福農村的樣貌 麻豆農會：在地食材料理老少共食

2019-09-18 16:58

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37

北市延壽國宅I區都更 協調不成將強拆

2019-09-18 23:35

三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站

2019-09-18 19:35

彰化送1萬長者運動智慧表 可測心跳、當計步器

2019-09-18 23:48

衝刺兒少專戶開戶率 桃市擬加發500元開戶禮券

2019-09-18 16:34

國旅獎勵+好康 秋冬遊參山省很大

2019-09-18 23:16

《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財

2019-09-19 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top