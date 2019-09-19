全國古蹟日周末登場 神秘飛機棚廠將辦搖滾音樂祭

2019-09-19 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市2019「古蹟日」規畫兩大系列活動，將在9月21日、22日兩天舉辦的「八德區歷史場域導覽」，參訪路線結合文化局地景藝術節活動範圍，以八德區4處精緻悠久的歷史建築作為導覽據點，讓民眾能進行一日文資小旅行；另外9月21日古蹟日當天，還有在「前空軍桃園基地設施群」棚廠舉辦「搖滾音樂祭」，讓民眾體驗不一樣的文化資產之美。

配合即將邁入尾聲的地景藝術節，文化局在八德區中4處重要古蹟中安排人員導覽歷史，以八德餘慶堂作為導覽核心，串連三元宮、廣福宮、敦德堂等歷史建築，並安排專人進行導覽解說，透過在地導覽人員解說建築歷史，讓民眾不僅到展區欣賞藝術，也喚起民眾對土地的記憶，一天將有兩個場次，分別為早上10點至12點及下午2點至4點，活動參與採取報名制。