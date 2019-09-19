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歸化國籍解說 竹市戶政所5年協助794位新住民國籍歸化

2019-09-19 13:28聯合報 記者王駿杰╱即時報導

為幫助新住民瞭解歸化及國籍取得流程，新竹市三個行政區的戶政事務所每年都會派專人到竹市府開辦的新住民生活適應輔導班解說，5年的服務時間已協助794人順利完成國籍歸化並取得身分證

已取得中華民國國籍的原越南籍阮姓女子說，因家裡經濟狀況差，來台灣5年多時間幾乎都在工作賺錢，可是仍面臨養小孩費用大，加上夫妻存款有限，又聽說取得台灣身分證需拿出一筆可觀的財力證明，讓她很擔憂，二年前經同鄉友人介紹，前往市府開辦的輔導班上課，這時才得知正確的資訊，了解若以台灣人的配偶身分申請歸化，就不須提出財力證明。

市府民政處指出，市府每年都會定期辦理新住民生活適應輔導班，希望藉由量身打造的課程幫助新住民順利融入生活環境，讓新住民及早規畫申請歸化事宜，特別安排竹市北區、東區、香山區戶政人員現場實地解說，藉由面對面的說明，讓新住民瞭解自身權益。

民政處表示，新住民最常遇到的歸化問題就是財力證明，不過政府於民國105年12月21日國籍法修正公布後，已對國人的配偶及因受家庭暴力離婚者的申請歸化取消提出財力證明的規定。

另外，對國人配偶死亡後未再婚者，在符合其他相關規定條件下也取消財力提證。有關基本語言能力及國民權利義務基本常識部分，因新住民大多忙於工作或照顧家庭，針對上課時數難以達到申請歸化規定時數者，建議可善用內政部提供的歸化測試題庫，熟讀後就可到各戶政所申請歸化測試，成績合格就同樣具備申請歸化的條件。

新竹市三個行政區的戶政事務所每年都會派專人到竹市府開辦的新住民生活適應輔導班解說...
新竹市三個行政區的戶政事務所每年都會派專人到竹市府開辦的新住民生活適應輔導班解說，5年的服務時間已協助794人順利完成國籍歸化並取得身分證。圖／市府提供
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新住民身分證

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