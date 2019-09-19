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營養師：臨床上癌症病人無法持續治療 常因營養不良

2019-09-19 11:56聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

一名85歲的老翁因胃癌施行胃全切除手術，半年來體重下降10公斤，雖然家屬準備營養的飲食，但老翁體重仍有下降趨勢，經營養師評估後，發現家屬準備的三餐多為民眾認為的營養補充聖品「魚湯、精力湯、雞湯」等，但卻不知其所含的熱量很低，若喝完這些飲品後沒再多吃其他食物，所攝取的熱量將會偏低，體重也將跟著大量且快速的流失。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師王依屏表示，營養諮詢的過程中，癌症病人最常對「吃」無所適從，常因為「聽說偏方」而亂了方寸。國人最常見的是利用「魚湯、雞湯」來補身體，甚至認為湯才是營養最精華所在，因此常常只有喝湯，而忽略了其中的魚肉或雞肉。另外，也有患者擔心「養肥」癌細胞而不敢吃得太營養，甚至連飯都不敢吃，更別說有額外補充營養品。

王依屏指出，約有八成的病人在癌症治療過程中，會因為疾病本身、藥物治療及手術引起食慾減退或進食困難，進而面臨體重下降的問題，因此，如何在治療過程中均衡營養、穩定體重及體力相對重要。老翁在營養師協助重新調配適合的熱量，搭配其身體狀況少量多餐，及選擇適合的營養品，體重下降的問題已獲得改善。

營養師強調，臨床上常見癌症病人無法持續治療的原因就是「營養不良」，事實上，在癌症治療及手術後，最需要補充的就是熱量及蛋白質的攝取，若攝食量不足、營養不夠，病人反而會沒有體力，影響後續的放化療進行，還可能因此中斷療程，因此這段期間病人更需要及時接受營養補充的專業評估及建議，了解營養不良可能提高風險相關訊息。

另外，大多數人認為堅果類及新鮮蔬菜水果為主的精力湯，能夠提供許多抗氧化物質，可作為癌症療程中的飲食輔助，原則上，營養師並不建議癌症治療中及術後病人採取生機飲食，這類的飲食比較像是防癌飲食，容易造成熱量蛋白質攝取不足，導致營養失衡、並且化療中病人免疫力功能下降攝取生食反而增加感染危險性。

營養師也提供癌症病人三種簡易方式自我檢測營養是否足夠，身體質量指數（BMI）小於18.5；與前一個月的體重相比下降5％以上或半年內體重下降10%以上；及連日攝食量與平常食量相更少，這些都可能是營養不良的警訊，建議應向營養師諮詢，攝取適當營養素及熱量，保有足夠的體力，在癌症治療中獲得最好的生活品質及結果。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師王依屏表示，臨床上常見癌症病人無法持續治療的原因就...
中國醫藥大學新竹附設醫院營養師王依屏表示，臨床上常見癌症病人無法持續治療的原因就是「營養不良」。圖／中醫大新竹附醫提供
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