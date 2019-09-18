「貓裏風潮」業者合資 延續苗縣茶陶品牌行銷據點

2019-09-18 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣府推動茶、陶特色產業發展，縣府工商發展處在106年向經濟部爭取1千萬「苗栗縣戀戀茶陶整合發展計畫」今年結案，3年來帶動地方企業發展、輔導青年創就業，計畫雖然結束，「茶陶‧貓裏潮」交由茶陶業者成立的學會接棒經營，今年9月在國道西湖服務區設置「貓裏風潮」專櫃，茶陶業者與客人互動，行銷苗栗茶陶品牌。

苗縣府縣府工商發展處長黃智群說，3年輔導過程中協助茶陶業者創作相關產品、完成設計作品，包括創作茶陶綜合禮盒，喝茶當下用陶杯，兩者運用苗栗的風土環境醞釀而成，也協助業者「將產品行銷，讓文化永續下去」。

黃智群說，「茶陶‧貓裏潮」專櫃進駐國道西湖服務區，南來北往遊客絡繹不絕，停留在西湖服務區，欣賞茶陶作品，讓文化延續，也能銷售產品出去，走出苗栗縣的第一步。

後續業者自主經營，組成「貓裏風潮產業發展研究學會」，聯合大學文化觀光產業學系教授晁瑞明擔任會長，讓計畫精神延續。

貓裏風潮產業發展研究學會會員、陶藝家藍友君說，櫃位有11家業者進駐，包括，柴燒陶藝家、茶農、木雕等苗栗在地產業，也提供東方美人茶、酸柑茶、普洱茶等，讓大家免費享用泡茶區，從中認識苗栗的茶產業。