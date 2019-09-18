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泡湯賞景吃美食 參山處行銷秋冬國旅補助

2019-09-18 21:18聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

交通部觀光局9月1日起至年底推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，參山國家風景區管理處為此加強行銷，推荐多項旅遊方案，其中2天的獅頭山南庄自由行，2大2小的四口之家，出遊最多可省下5000元，此外參山處也致力在轄區景點營造特色與魅力，盼吸引更多遊客到訪。

參山國家風景區管理處處長柯建興指出，參管處轄區涵蓋梨山、八卦山、獅頭山共5縣市18鄉鎮，觀光資源豐富，自由行旅客不論秋天到苗栗南庄、三灣觀賞落羽松，或冬天至新竹內灣、尖石、苗栗泰安地區泡溫泉，或到北埔小鎮漫遊，只要住特約的合法旅宿，可享每房補助1000元。

他指出，此外也可找旅行社組團旅遊，安排小鎮漫遊年推荐的南庄、北埔、竹東等地來趟輕旅行，或前往綠世界、杉林松境等休閒農場，或是南埔黃金水鄉生態農村等環境教育設施，人數15人以上可享每人每日最高補助500元，上限為5萬元。

柯建興說，除了多項省錢好康，12歲以下兒童前往六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林遊樂區、苗栗西湖渡假村、香格里拉樂園等主題樂園更可享免費入園。

以參山處推荐的遊程為例，其中獅頭山南庄2天自由行遊客，第一天遊峨眉湖、獅頭山步道、南庄老街，當晚入住南庄民宿 (合法旅宿業)；第二天走訪南庄蓬萊溪護魚步道、西湖渡假村，包括免費入園門票、民宿補助折抵，再加上客委會加碼方案下載「浪漫客APP」登入會員可獲369浪漫客庄自行行電子旅遊券，可至南庄及其他客家文化重點發展區旅遊區消費，一趟下來最高可省5000元。

柯建興指出，為帶動國旅商機、行銷獅頭山風景區轄域特色及推動部落觀光，11月2日將辦石壁部落登山健行，結合部落傳統技藝音樂舞蹈表演，發展獨具魅力的參與式部落觀光新體驗，並為2020脊梁山脈旅遊年暖身。

他強調，國民旅遊除了補助，最重要的是景區景點要有地方特色與魅力，參山處106年起執行觀光局6S管理策略，以整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全6大面向，針對獅頭山、梨山、八卦山風景區進行全區整體檢討，逐步為風景區相關建設引進設施減量、生態工程及人本友善等原則，包括規畫峨眉湖環湖步道、增設谷關吊橋人次計數器、改善谷關多功能遊憩廣場、串接希利克步道及生態步道等，盼營造自然親和、舒適安全及友善便利的旅遊環境。

獅頭山風景區包括竹、苗地區，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線廟宇多。記者胡...
獅頭山風景區包括竹、苗地區，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線廟宇多。記者胡蓬生／攝影
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獅頭山風景區跨竹、苗兩地，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線有許多廟宇。記者...
獅頭山風景區跨竹、苗兩地，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線有許多廟宇。記者胡蓬生／攝影
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獅頭山風景區包括竹、苗地區，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線廟宇多。記者胡...
獅頭山風景區包括竹、苗地區，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線廟宇多。記者胡蓬生／攝影
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獅頭山風景區包括竹、苗地區，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線廟宇多。記者胡...
獅頭山風景區包括竹、苗地區，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線廟宇多。記者胡蓬生／攝影
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獅頭山風景區跨竹、苗兩地，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線有許多廟宇。記者...
獅頭山風景區跨竹、苗兩地，風景怡人，獅頭山登山步道鬱鬱蒼蒼，沿線有許多廟宇。記者胡蓬生／攝影
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南庄自由行國家風景區

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