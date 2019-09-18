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108年全運會開跑 帆船賽因風浪大延至今天登場

2019-09-18 20:13聯合報 記者張裕珍╱即時報導

108年全國運動會在桃園，將於10月19日至24日舉行，受限天候或國際賽事時程安排，已有部分如帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球賽事提前開跑，其中帆船項目在竹圍漁港海域比賽，但因海域風浪大，經裁判團討論後、場地測試，賽事改在港區內進行，今天終於開賽，市長鄭文燦今天也強調場地整備很重要，指示各單位先場勘，「我會抽查」。

108年全運會有34項競賽種類，於9月提前辦理比賽包括9月16日至20日在竹圍漁港舉辦帆船比賽、9月21日至24日在阿姆坪生態公園舉辦划船比賽，以及9月27日至10月3日同樣於阿姆坪生態公園舉辦輕艇賽事（含輕艇競速、傳統舟艇、輕艇靜水障礙），帆船延至今天開賽。

鄭文燦說，體育局應依選手使用場地意見，檢視器材設備是否到位，再次仔細進行場地驗證，並組織專案小組一一場勘做最後整備，尤其全國運動會參賽團隊共計超過9000人，請教育局協調各級學校全力配合接待工作等事宜，展現桃園舉辦大型賽事的實力。

民國88年第一屆全國運動會在桃園舉辦，睽違20年後，今年再次由桃園承辦，是全國唯一舉辦2次全國運動會的城市，體育局長莊佳佳說，競賽場館已有15處修繕完成，7處進入最後工程收尾階段，體育局將持續督導修繕工程順利完成，另如聖火傳遞、開幕典禮、選手之夜、獎牌獎座、選手風味餐、安全維護及後勤服務等項目，會持續做好整備，讓賽事完美進行。

108年全國運動會在桃園，已有部分如帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球...
108年全國運動會在桃園，已有部分如帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球賽事提前開跑，其中帆船項目在竹圍漁港海域比賽，但因海域風浪大，經裁判團討論後、場地測試，賽事改在港區內進行，今天終於開賽。圖／桃園市政府提供
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108年全國運動會在桃園，已有部分如帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球...
108年全國運動會在桃園，已有部分如帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球賽事提前開跑，其中帆船項目在竹圍漁港海域比賽，但因海域風浪大，經裁判團討論後、場地測試，賽事改在港區內進行，今天終於開賽。圖／桃園市政府提供
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108年全國運動會在桃園，已有部分如帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球賽事提前開跑，其中帆船項目在竹圍漁港海域比賽，但因海域風浪大，經裁判團討論後、場地測試，賽事改在港區內進行，今天終於開賽。圖／桃園市政府提供
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體育鄭文燦生態公園

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