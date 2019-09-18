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【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主

2019-09-18 18:01聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園航空城計畫開發總算進入土地區段徵收作業第一步，交通部、桃園市政府辦理「蛋黃」機場園區及「蛋白」附近一期土地區段徵收公聽會，今天下午許多居民徵收戶在公聽會針對攸關居民安置、配地權益和地價補償提問，要求土地徵收補償地價差距「極小化」、建物補償費符合房子重建價格，應多照顧原居住弱勢小地主權益，確保居民安置無慮、保障配地權益。

喊了11年的桃園航空城計畫，經過7、8月辦理83場次土地協議價購會議，幾乎九成九徵收戶都要參加區段徵收抵價地分配，市政府、民航局在本月28日前共舉辦20場航空城「蛋黃」機場園區（第三跑道）及「蛋白」航空城一期土地土地區段徵收公聽會。

經過首日公聽會說明航空城土地區段徵收目的、範圍、補償標準、抵價地比例及申領程序、安置計畫程序後，接著公聽會上，徵收戶紛紛表示關心航空城徵收地價補償落差太大、未來安置計畫、配地比例，擔心影響權益，多位里長認為，航空城區段徵收作業，必須針對原居住、較少土地的弱勢「小地主」給予照顧，維護小地主權益。

桃園航空城地方促進會執行秘書許英漢說，地方都支持加速加速啟動土地區段徵收，並要求土地徵收補償地價標準差距應該「極小化」，不應落差太大，再者地上建物的補償費，應符合重建價格基本精神，考慮未來之物價變動，保障徵收戶將來重建順利完成。

市政府地政局長陳錫禎說，市府聽到在地居民意見了，市府重新檢討逐筆查核航空城2萬多筆土地地價是否合理，要花一些時間，但會朝徵收地價合理化，以建地1坪約略換回1坪安置街廓目標，地上建物補償費也以重建價格補償為目標，即便估價差距，若居民不滿意仍可提出複評，預計10月底提報內政部審議後，正式進入航空城執行土地區段徵收計畫，明年上半年公告區段徵收。

桃園航空城計畫開發進入土地區段徵收公聽會，許多居民紛紛要求確保居民安置無慮、保障...
桃園航空城計畫開發進入土地區段徵收公聽會，許多居民紛紛要求確保居民安置無慮、保障配地權益，要求土地徵收補償地價「極小化」、建物補償費應符合房子重建價格。記者曾增勳／攝影
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桃園航空城計畫開發進入土地區段徵收公聽會，許多居民紛紛要求確保居民安置無慮、保障...
桃園航空城計畫開發進入土地區段徵收公聽會，許多居民紛紛要求確保居民安置無慮、保障配地權益，要求土地徵收補償地價「極小化」、建物補償費應符合房子重建價格。記者曾增勳／攝影
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航空城區段徵收機場

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