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最後泰雅族文面國寶病逝 徐耀昌赴部落弔唁

2019-09-18 18:03中央社 苗栗縣18日電

全台碩果僅存的泰雅族文面國寶柯菊蘭14日病逝，享耆壽97歲。苗栗縣長徐耀昌今天與長期照護醫療的大千醫院院長徐千剛等人前往泰安鄉梅園村故居弔唁，允諾家屬全力協助善後。

苗栗縣泰雅族文面國寶柯菊蘭是全台唯一同時擁有額文、頰文的文面長者，今年5月因肺炎住進大千綜合醫院加護病房，治療100多天，因多重器官衰竭，在9月14日中秋節隔天凌晨病逝，享耆壽97歲，家人將她護送回泰安鄉天狗部落老家，依原住民傳統習俗辦理後事。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府原住民族事務中心主任蔣意雄、文化觀光局長林彥甫、社會處長楊文志、泰安鄉長劉美蘭、泰安鄉民代表會主席簡義成、縣議員黃月娥以及長期認養縣內文面國寶的大千綜合醫院院長徐千剛，深入部落故居弔唁，在靈前鞠躬致哀、瞻仰遺容，並致贈家屬慰問金。

徐耀昌指出，柯菊蘭是至為珍貴的文化資產，她象徵泰雅族的文化與精神，國寶殞落讓各界十分不捨，縣府積極爭取中央相關單位核發慰助金，初步已有中央的原民會、文化部與縣政府、鄉公所等單位，協助分攤約新台幣25萬元喪葬費，並發放2萬至10萬元不等的生活補助金。原民會將於21日告別式當天，頒發原住民專業一等獎章，褒揚柯菊蘭生前對原住民文化與其他事務的貢獻。

徐耀昌也感謝大千醫院等相關單位在柯菊蘭生前給予關懷與照護，另指示整合資源全力協助善後事宜。

大千醫院院長徐千剛表示，因有感於文面國寶的珍貴與文化價值，醫院自1996年開始認養47名文面國寶，提供醫療及生活上的照顧服務。除了每月持續由醫療團隊至家中訪視、義診、贈予白米、食用油等日常所需品，也提供國寶緊急醫療服務。

徐千剛說，先前因文面國寶柯菊蘭的家破舊無法居住，2013年特別資助近20萬元幫她整修房子，柯菊蘭看到修繕後的家非常感動，直說不用再怕風雨，也不用怕冷，此外醫院也免費提供抽痰機、拍背機及製氧機，補助醫療費用、每月營養費等，為國寶的健康盡一份心力，無奈仍因多重器官衰竭離世，令人遺憾。

國寶徐耀昌原住民

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