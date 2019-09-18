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韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

正妹高中生辦個展「造反」 成新竹高商80年首例

2019-09-18 17:10聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位...
新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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還記得18歲時的自己嗎？新竹高商高三學生莊慶怡為了「造反」，在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹高商近80年首位在校生辦藝術個展的學生，也大方表示，作品都來自於少女的煩惱，包含親情、愛情、友情的關係，並透露雖然現在很勇於表達自己的想法，但其實小時候有人際關係的困擾，還非常擔心被同學討厭。

莊慶怡的父親是新竹在地知名藝術家莊志輝，媽媽楊素敏也是創作者兼策展人，由於一家人都從事藝相關工作，從小就耳濡目染沉浸在藝術創作氛圍中，但是她非常抗拒「創作」，常常一個人面對白紙五分鐘畫不出一條線就決定放棄去睡覺，直到16歲時休學跟著爸媽出國世界巡迴展，到美國、法國、荷蘭及瑞士參觀，才慢慢重拾對藝術的初心與自信。

莊慶怡就讀新竹高商應用外語科三年級，還擔任辯論社副社長，也參加專題製作、英語團體說故事和英語配音比賽、英語字彙王競賽金腦獎等競賽獲獎，外型亮眼活潑的她，其實內心相當細膩，她說，展出作品都是復學後的創作，她感謝學校應外系的栽培，讓她擁有走出台灣的「工具」，未來她希望能靠著流暢的外語繼續吸收外國藝術資訊，也希望能靠特殊選才管道就讀清交大，學習藝術、商業等相關知識，在未來投入藝術創作與策展、經紀人等相關工作。

莊慶怡藉針筆、壓克力等工具創作，過程中，她說自己常以第三者角度審視周邊的人事物，因此首次個展便以「造反」為題，期許透過作品，勇於表現內心的想法與心聲。展期從即日起到11月15日，每周一至五上午8時30分到下午4時，在新竹高商新竹高商資大綠漪軒藝文中心展出。

新竹高商高三學生莊慶怡（左二）在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近8...
新竹高商高三學生莊慶怡（左二）在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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新竹高商高三學生莊慶怡（中）辦個人展，同班同學及老師都一起佈展。記者張雅婷／攝影
新竹高商高三學生莊慶怡（中）辦個人展，同班同學及老師都一起佈展。記者張雅婷／攝影
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新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位...
新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位...
新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影
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