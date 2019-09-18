正妹高中生辦個展「造反」 成新竹高商80年首例

2019-09-18 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹高商高三學生莊慶怡在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹糕商近80年首位在校生辦藝術個展的學生。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 還記得18歲時的自己嗎？新竹高商高三學生莊慶怡為了「造反」，在18歲的年紀為自己辦一場個人展，成為新竹高商近80年首位在校生辦藝術個展的學生，也大方表示，作品都來自於少女的煩惱，包含親情、愛情、友情的關係，並透露雖然現在很勇於表達自己的想法，但其實小時候有人際關係的困擾，還非常擔心被同學討厭。

莊慶怡的父親是新竹在地知名藝術家莊志輝，媽媽楊素敏也是創作者兼策展人，由於一家人都從事藝相關工作，從小就耳濡目染沉浸在藝術創作氛圍中，但是她非常抗拒「創作」，常常一個人面對白紙五分鐘畫不出一條線就決定放棄去睡覺，直到16歲時休學跟著爸媽出國世界巡迴展，到美國、法國、荷蘭及瑞士參觀，才慢慢重拾對藝術的初心與自信。

莊慶怡就讀新竹高商應用外語科三年級，還擔任辯論社副社長，也參加專題製作、英語團體說故事和英語配音比賽、英語字彙王競賽金腦獎等競賽獲獎，外型亮眼活潑的她，其實內心相當細膩，她說，展出作品都是復學後的創作，她感謝學校應外系的栽培，讓她擁有走出台灣的「工具」，未來她希望能靠著流暢的外語繼續吸收外國藝術資訊，也希望能靠特殊選才管道就讀清交大，學習藝術、商業等相關知識，在未來投入藝術創作與策展、經紀人等相關工作。