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影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地

2019-09-18 16:58聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢火車站旁，一棟沒有招牌3層樓建物，藏著鮮為人知的台鐵局票務中心。這裡曾是全台各車站名片式紙本車票的誕生地，熱門的「永保安康」、「追分成功」等紙卡式車票，現在都還是從這裡印製出來的。

國民黨籍立法委員陳學聖、立法委員參選人魯明哲，今天邀集台鐵局運務處、文化部文資局、桃園市府文化局等單位，參訪這處全台唯一，仍使用活字排版印刷的公家機關，商討台鐵桃園地下化工程，票務中心建物拆遷後，如何保留珍貴印刷機台文物，為成立國家級鐵道票務博物館暖身。

立委陳學聖表示，台鐵票務中心在台鐵票務，轉型為電腦售票及悠遊卡電子票證前，全台各車站的名片式紙本車票，都是從中壢台鐵票務中心印製，再透過鐵路運輸系統運送到各站售票房使用。

台鐵車票是有價證券，也有防偽浮水印等特殊標記，重要性可比為央行印鈔的中印製廠票券。票務中心門森管制，除票務人員熟悉內部組織陳設，一般台鐵員工，也很少有機會進出。

民國73年起，台鐵台北、松山等各大站，陸續啟用電腦售票，名片式紙本票卡逐漸被背磁式車票取代，現今還有悠遊卡等電子票證，票務中心傳統紙本印量大減。目前票務中心仍接單，印製集集線觀光列車紙卡，以及熱門的「永保安康」、「追分成功」等紀念票卡業務。

台鐵票務中心組長林明峻表示，民國77年到台鐵票務中心服務時，當時有些車站仍採用名片式車票，印製業務非常忙碌。每張票卡從裁紙再逐層套圖、套色及字樣印製，都需經層層嚴謹校對及清點。票務中心也保有數套活字排版印刷鉛字，早期台鐵重要文書表格、公文書及文告，都是由票務中心印製。

桃園鐵路地下化工程施作，包括中壢火車站及台鐵票務中心將另覓地點搬遷。台鐵規劃未來票務中心除了印票，未來將併入餐旅總所，結合鐵道觀光轉型為鐵道商品。

立委陳學聖表示，鐵路局雖規劃先建後遷移，讓票務中心繼續運作，但這套鐵路車票流程及印刷排版機具設備，具登錄為非物質文化資產價值。已爭取台鐵及文化部將台鐵票務中心活化保存，研議轉型為觀光工廠開放民眾參觀及導覽解說，朝設立國家級鐵道票務博物館目標努力。

桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心校票室，製版印校名片式車票的樣張，需置入櫃中上鎖...
桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心校票室，製版印校名片式車票的樣張，需置入櫃中上鎖留存，留存有超過半世紀的歷年各式車票。記者張弘昌／攝影
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桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，是全台唯一仍使用活字排版印刷的公家機關。記者張...
桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，是全台唯一仍使用活字排版印刷的公家機關。記者張弘昌／攝影
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桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，印製好名片式車票後，需逐批仔細清點，用線穿孔成...
桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，印製好名片式車票後，需逐批仔細清點，用線穿孔成綑，再發送到各車站。記者張弘昌／攝影
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立法委員陳學聖（右二）、立法委員參選人魯明哲（右一），今會同文化部、台鐵局等單位...
立法委員陳學聖（右二）、立法委員參選人魯明哲（右一），今會同文化部、台鐵局等單位，參訪桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，研擬活化保存鐵道票務等珍貴文物資產。記者張弘昌／攝影
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桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，印製名片式車票。記者張弘昌／攝影
桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，印製名片式車票。記者張弘昌／攝影
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桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，目前仍印製熱門的永保安康、追分成功等名片式車票...
桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心，目前仍印製熱門的永保安康、追分成功等名片式車票。記者張弘昌／攝影
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桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心校票室，製版印校名片式車票的樣張，需置入櫃中上鎖...
桃園市中壢火車站旁台鐵局票務中心校票室，製版印校名片式車票的樣張，需置入櫃中上鎖留存，留存有超過半世紀的歷年各式車票。記者張弘昌／攝影
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