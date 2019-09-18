再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議長郭信良昨天為觀光勝地孔廟園區未清理，親自開直播斥台南市政府「病了」，今天再批市府明年度預算竟未編列義消救災協勤經費，「市府連1548萬元都不肯編，實在令人失望」，他說，這代表他努力還不夠，向全體義消人員致歉。

台南市政府表示，義消協勤津貼部分未來則將視財政狀況納入考量，目前義消辦公費每年都有編列，以目前情況增編各分隊每月1萬元，暫無急需，各義消分隊都有顧問在協助經費問題。

郭信良指出，他在第一次定期會中提案，請市府針對消防局編制所屬義消組織，編列救災協勤經費，獲大會決議通過，但他審視市府提出的109年度總預算，卻未見編列相關預算。

郭信良表示，六都對義消人員的各項補助經費，大致分為辦公費、協勤費、誤餐費、自強聯誼活動等項目，台南市是六都中唯一未編有協勤費的城市，雖然台南市編列每次40元的出勤代金，但相較其他城市所編的協勤費，這筆出勤代金實在太過微薄。

市府指如依議會決議，每個義消組織每月編列1萬元的協勤經費，則每年預算將增加1548萬元。對此，郭信良表示，市府109年歲出約1005億元，較108年歲出862億多元，增加逾143億元，義消人員長期協助消防局進行各項救災工作，維護市民生命安全，市府卻連1548萬元都不肯編列，令人失望。

郭信良說，市府以減收房屋稅23億元為由不編列，說詞令人質疑，因為市府編列的109年稅課收入，包括房屋稅、土增稅、遺贈稅、菸酒稅及統籌分配稅等，較108年增加2億多元，即雖然房屋稅減收，但整體的稅課收入卻是有增無減，何來的歲收減少？呼籲市府懸崖勒馬，應重擬109年度總預算，將對地方建設的建言納入總預算中，再向議會提出。