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衝刺兒少專戶開戶率 桃市擬加發500元開戶禮券

2019-09-18 16:34聯合報 記者張裕珍╱即時報導

蔡政府開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，鼓勵經濟弱勢家庭每月定期儲蓄，政府提撥1比1同額款項，孩子從出生存到18歲成人，連同利息可存到60萬元，桃園市社會局統計，桃市申請開戶率46.1%、繳存率52.33%，還有努力空間，市府除了持續加碼發放開戶首期獎勵金、穩定儲蓄1年禮券，也研擬10月起，針對新開戶者加發500元禮券，要拚開戶率過半。

市長鄭文燦今天主持市政會議，聽取社會局「小存款、大撲滿-兒童及少年未來教育與發展帳戶」專題報告，報告指出，兒童及少年未來教育與發展帳戶用意在於及早為孩子累積資源，桃園市符合兒少教育發展帳戶資格者共計1718人、申請開戶者798人、開戶率約46.1%。

依據六都數據，桃園市兒少專戶開戶率約46.1%，是六都最高，但繳存率52.33%，在六都敬陪末座，繳存率是指每月繳款情形，部分弱勢家戶因金錢支配價值觀、突發意外急難事件無法定時繳款，尤其對象以新生兒為主，家長為專注照顧孩子，工作不穩，難以支應儲蓄。

鄭文燦說，兒童及少年未來教育與發展帳戶鼓勵家長及孩童每月定期儲蓄500元、1000元或1250元等不同級距金額，政府以1:1比例存入同額款項至孩子成長到18歲止，連同利息可存到60萬元，可減輕孩子就學負擔，不必畢業之後就要背負沈重學貸，市府也另提出補助首期開戶存款、發放穩定儲蓄禮券等，未來加強社工輔導，增加弱勢家庭開戶及穩定儲蓄意願。

社會局指出，市府透過舉辦基礎理財講座、個別理財規劃諮詢等方式協助調整財務結構，並推動以工代賑計畫，增加家戶持續存款、經濟自立能力等方式，協助家戶申請及持續繳存，未來將規畫自108年10月起，加發每位開戶人500元禮券，作為開戶獎勵來提升申請率。

社會局長鄭貴華表示，兒童及少年未來教育與發展帳戶是針對105年1月1日起出生至年滿18歲，符合低收入戶、中低收入戶及長期安置的兒童及少年所開辦的儲蓄專戶，有3種不同級距金額，家長普遍選擇存1250元，若因故未繳納，可於年底補繳，政府仍會提撥同等金額。

蔡政府開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，鼓勵經濟弱勢家庭每月定期儲蓄，政府提撥1...
蔡政府開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，鼓勵經濟弱勢家庭每月定期儲蓄，政府提撥1比1同額款項，孩子從出生存到18歲成人，連同利息可存到60萬元，圖為市府舉辦的親子活動。圖／桃園市社會局提供
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