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新竹生活節周末登場 異國美食、音樂饗宴感受慢活

2019-09-18 15:56聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019新竹生活節邁入第5年，富有特色的「慢步護城河&國際日」將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園登場，屆時將有兒童劇團、手作DIY體驗、生活講座、草地音樂、異國音樂饗宴、街頭藝術擂台秀、國內外文創市集及餐車，邀請民眾帶著輕鬆的心情，一同漫步護城河畔。

副市長沈慧虹表示，今年新竹生活節表達「生活是一種美學態度」，透過新竹生活節中異國美食攤位及音樂，讓他們透過舌尖上的美味和藝術思鄉，讓外地遊子的心情能得到情感抒發，本地民眾更可藉此體驗異國文化，包容不同文化。

文化局表示，今年邀請曲家瑞分享「生活是一種美學態度」，鼓勵年輕人就是要勇敢「做自己」，走出自己的「玩美人生」，創造無限可能，並規畫「異國交流街頭藝術擂台」，邀請俄羅斯、迦納等5組不同國家的表演團體，用詼諧、較勁的趣味方式，讓各個表演團體「以自己的國家為榮」，盡情展現街頭特技；還有YOYO家族及草地音樂「柯智棠和貝克小姐」，與英國、美國、海地等地表演者，演出異國風情的音樂與舞蹈。

而特色攤商、餐車，有美國、土耳其、墨西哥、波蘭等逾10個國家異國美食加入，活動當日另有拍照打卡贈限量「新竹好時光藝術巡禮地圖」，讓民眾在日常中也能輕鬆享受美學生活，關活動詳情可至新竹市文化局網站或臉書搜尋「新竹市新鮮事」查詢，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

土耳其特色伴手禮。記者張雅婷／攝影
土耳其特色伴手禮。記者張雅婷／攝影
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俄羅斯特色美食黑麥麵包。記者張雅婷／攝影
俄羅斯特色美食黑麥麵包。記者張雅婷／攝影
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2019新竹生活節將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及22...
2019新竹生活節將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園登場。記者張雅婷／攝影
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俄羅斯特色攤販。記者張雅婷／攝影
俄羅斯特色攤販。記者張雅婷／攝影
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2019新竹生活節將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及22...
2019新竹生活節將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園登場。記者張雅婷／攝影
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西班牙特色美食馬鈴薯烘蛋。記者張雅婷／攝影
西班牙特色美食馬鈴薯烘蛋。記者張雅婷／攝影
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西班牙特色攤販。記者張雅婷／攝影
西班牙特色攤販。記者張雅婷／攝影
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德國特色攤販。記者張雅婷／攝影
德國特色攤販。記者張雅婷／攝影
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2019新竹生活節將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及22...
2019新竹生活節將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園登場。記者張雅婷／攝影
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土耳其特色攤販。記者張雅婷／攝影
土耳其特色攤販。記者張雅婷／攝影
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德國特色香腸與麵包。記者張雅婷／攝影
德國特色香腸與麵包。記者張雅婷／攝影
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