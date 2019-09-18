新竹生活節周末登場 異國美食、音樂饗宴感受慢活

2019-09-18 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2019新竹生活節邁入第5年，富有特色的「慢步護城河&國際日」將於9月21、22日下午4時至8時，在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園登場，屆時將有兒童劇團、手作DIY體驗、生活講座、草地音樂、異國音樂饗宴、街頭藝術擂台秀、國內外文創市集及餐車，邀請民眾帶著輕鬆的心情，一同漫步護城河畔。

副市長沈慧虹表示，今年新竹生活節表達「生活是一種美學態度」，透過新竹生活節中異國美食攤位及音樂，讓他們透過舌尖上的美味和藝術思鄉，讓外地遊子的心情能得到情感抒發，本地民眾更可藉此體驗異國文化，包容不同文化。

文化局表示，今年邀請曲家瑞分享「生活是一種美學態度」，鼓勵年輕人就是要勇敢「做自己」，走出自己的「玩美人生」，創造無限可能，並規畫「異國交流街頭藝術擂台」，邀請俄羅斯、迦納等5組不同國家的表演團體，用詼諧、較勁的趣味方式，讓各個表演團體「以自己的國家為榮」，盡情展現街頭特技；還有YOYO家族及草地音樂「柯智棠和貝克小姐」，與英國、美國、海地等地表演者，演出異國風情的音樂與舞蹈。