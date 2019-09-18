癮君子注意！桃市公車站、候車亭11月起禁菸

2019-09-18 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府衛生局公告將公車站候車亭納為禁菸場所，11月起違者可開罰，最高裁罰1萬元，市府衛生局為加強宣導，近日透過市府交通局、各區公所及客運業者協助，全面在公車上張貼宣導海報，部分公車車身也有宣導廣告，加強提醒通勤族無論等車或下車切勿在公車站候車亭抽煙，以免挨罰。

市府衛生局長王文彥指出，為促進市民健康，市府依據菸害防制法擴大禁菸區範圍，今年5月1日正式公告設有屋簷的公車站候車亭356處為無菸候車站，宣導期為期6個月，連月來持續動員衛生局、所稽查人員及志工們巡查公車站候車亭及宣導禁菸訊息至少604次，並針對公車客運站或免費接駁公車站提供戒菸及禁菸文宣，以加強宣導公車站候車亭禁菸訊息。

王文彥表示，市府近年陸續畫設327處無菸公園、281處高中職以下學校周邊人行道、13處衛生行政單位周邊環境納入禁菸區，今年更增加公告356處為無菸候車站，禁煙範圍則以候車亭屋簷的垂直投影面積區域，提醒民眾切勿在公車站內抽煙，以免影響自身與他人健康。