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921震災20週年　竹市特種搜救隊模擬任務測試

2019-09-18 12:33聯合報 記者王駿杰╱即時報導

適逢921震災20周年、莫拉克風災10周年，新竹市消防局日前辦理特種搜救隊整備動員集結的模擬測試，要求隊員們短時間內整備個人救災裝備、團體裝備，需在一小時內前往竹光分隊完成集結報導手續，希望透過模擬測試強化特搜隊機動動員能力。

竹市消防局長李世恭指出，目前該特搜隊成員編制42人，配置特搜救車載運各式破壞及搜救器材，包含最新式AZ（Arizona Vortex）救援腳架及雷達式生命探測器等救援與搜索器材，該特搜隊也分別在民國105年「台南0206震災」及107年「花蓮0206震災」前往支援搜索及救援任務。

李世恭說，本次動員測試依消防局制訂「特種搜救隊整備動員機制」規定執行，將人員動員分成2個階段，第1階段為整備動員，由消防局勤務派遣科在晚間8點透過手機群呼系統與特搜Line群組同步發送整備訊息，整備人員於Line群組回報完成整備訊息，並由第二大隊幕僚人員同步建立可動員人員名單。

第2階段則是集結動員，由消防局勤務派遣科再次發送訊息，在晚間8點半通報所有特搜人員應於9點半前攜帶個人裝備與駕駛關相關車輛至消防局大廳(竹光分隊)集結報到，接受模擬救災任務提示。

這次動員測試由李世恭驗收，他說，本次晚間模擬任務迅速確實，希望透過持續性訓練、演練、測試及裝備器材添購等方向來努力；消防局培訓的3隻搜救犬也將於明(109)年7月正式加入搜救行列，屆時該特搜隊的救援能量也會更上一層樓。

市長林智堅指出，在任何需要協助的災害現場，新竹市特種搜救隊從來沒有缺席，也從救災現場中汲取許多寶貴的經驗，他在民國104年至107年間總共投入1.22億經費購置各式搶救車輛、裝備器材，並補足員額306人，未來也會持續挹注更多的資源與經費在災害防救工作上。

適逢921震災20週年、莫拉克風災10週年，新竹市消防局辦理特種搜救隊整備動員集...
適逢921震災20週年、莫拉克風災10週年，新竹市消防局辦理特種搜救隊整備動員集結的模擬測試。圖／消防局提供
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新竹搜救犬林智堅

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