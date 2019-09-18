租屋大利多 苗縣社會住宅包租代管即日起開放申請

2019-09-18 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣社會住宅包租代管即日起開放租客申請，苗縣工商發展處指出，房東向縣府登記的物件已達130件，歡迎有需求的房客踴躍申請媒合，也歡迎手邊有房屋待出租的房東踴躍加入。

中央推動社會住宅政策，避免地方政府因興建住宅增加財政負擔的包租代管政策，苗縣今年3月獲營建署核定補助6756萬元，推動苗縣未來3年包租代管400戶計畫，計畫委託服務案今年9月公告決標，委託「宸竹有限公司」提供相關服務，目前有130個登記的物件，即日起開放租客申請媒合。

苗縣府工商發展處指出，房東向縣府登記的物件有130件，主要集中竹南鎮、頭份市與苗栗市，苑裡鎮、後龍鎮也各有4、5件。歡迎有租屋需求者踴躍申請。

工商發展處指出，苗縣社會住宅包租代管計畫，委託專業租屋業者協助房東租好屋、房客住好房，參加房東除可輕鬆出租免管理，還可享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅減免，每年每處政府再補助1萬元修繕費及3千500元的居家保險費。參加房客可享每月市價租金8到9折優惠，若具弱勢者身分可額外享有租金補助，減輕租金壓力。

包租代管計畫有「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年；「代租代管」由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，辦理後續租約管理，簽約期間由業者居間擔任房東與房客代理人，提供代收租金、糾紛調處等服務，租期至少一年。