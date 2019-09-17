上傳毛小孩萌照 有機會免費入住桃園寵物友善旅館

2019-09-17 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府自2015年開始，連續5年推廣優質旅宿、民宿，今年以國際、環境、在地、文創、親子及寵物6大友善標章分類行銷，其中寵物友善旅館呼應現在最夯的「毛經濟」，業者非常歡迎民眾帶毛小孩來桃園玩。

觀旅局即日起至10月16日，推出「萌星人照募集 寵物變裝PARTY」網路活動，民眾上傳寵物萌照就可以抽住宿券、餐券，還能1秒讓寵物變裝「貓森咖啡」的咖啡師，化身「7星國際汽車旅館」的KTV聲林之王，詳見桃園金牌好棧頁面http://taoyuanstay.tycg.gov.tw/events.asp

楊梅的東森山林渡假酒店有超大寵物客房，提供寵物床、寵物餐桌和寵物旅行備品，還有寬敞室內外寵物運動場、森林步道、和IG熱門打卡景點「貓森咖啡」，業者用心營造「讓毛小孩和主人玩到不想回家」的氣氛。

另外，喜歡熱鬧的朋友，觀旅局還推薦帶著毛小孩到中壢的7星國際汽車旅館，一下車就進入寵物房，可與寵物一起歡唱K歌到天亮，同時貼心介紹周邊寵物友善商店，如果有寵物沙龍的需求，還能幫旅客預約合作的寵物沙龍服務。