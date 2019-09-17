來苗栗星光電影院響應節能省碳 還有機會抽大獎

2019-09-17 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣夏月節電「星空電影院」大受歡迎，今年加碼到3場，現場免費提供爆米花、飲料等，還有機會抽到50吋電視等獎品，縣長徐耀昌今天鼓勵大人、小孩關閉家中電器，一起到戶外欣賞電影，響應節能減碳。

3場星空電影院除播放節電宣導短片外，9月21日、28日及29日晚上6點半，先後在頭份運動公園、苑裡鎮慈和宮停車場及縣政府前廣場，播放「玩具總動員2」、「小小兵」及「動物方城市」，每場都有抽獎，最大獎晶 顯示器，如果3場都參加，還可以加碼抽獎，詳情可洽「全栗節電中」臉書粉絲專頁。

苗栗縣政府今天舉辦「魔栗不思議—fun電影、節電趣」活動，徐耀昌率同觀光代言人「貓裏喵」、節電大使「阿光」，邀請鄉親觀賞星空電影院，徐耀昌表示，苗栗縣爭取到經濟部3年1.2億元經費，持續推動節電工作，今年第5度蟬連「節電績優縣市」，獲頒500萬元獎勵金，「星空電影院」可再大幅加碼節電。