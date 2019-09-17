來苗栗星光電影院響應節能省碳 還有機會抽大獎
苗栗縣夏月節電「星空電影院」大受歡迎，今年加碼到3場，現場免費提供爆米花、飲料等，還有機會抽到50吋電視等獎品，縣長徐耀昌今天鼓勵大人、小孩關閉家中電器，一起到戶外欣賞電影，響應節能減碳。
3場星空電影院除播放節電宣導短片外，9月21日、28日及29日晚上6點半，先後在頭份運動公園、苑裡鎮慈和宮停車場及縣政府前廣場，播放「玩具總動員2」、「小小兵」及「動物方城市」，每場都有抽獎，最大獎晶 顯示器，如果3場都參加，還可以加碼抽獎，詳情可洽「全栗節電中」臉書粉絲專頁。
苗栗縣政府今天舉辦「魔栗不思議—fun電影、節電趣」活動，徐耀昌率同觀光代言人「貓裏喵」、節電大使「阿光」，邀請鄉親觀賞星空電影院，徐耀昌表示，苗栗縣爭取到經濟部3年1.2億元經費，持續推動節電工作，今年第5度蟬連「節電績優縣市」，獲頒500萬元獎勵金，「星空電影院」可再大幅加碼節電。
徐耀昌指出，縣府推動多元節電成效顯著，台灣電力公司住商部門用電統計，節電排名全國非6都縣市第4名，其中服務業用電量較全國服務業用電低7.47%，機關學校用電量相較2017年減少7.44%，平均用電量低於全國平均值8.71%，此外，「村里節電大車拚方案」有187個村里獲獎，總獎金680餘萬元。
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