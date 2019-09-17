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竹市拉菲爾幼兒園爆超收費用逾期食品 遭罰15萬停招1年

2019-09-17 18:03聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府衛生局昨天與教育處聯合稽查，仍發現有逾期食品，因此對業者開罰新台幣12萬...
新竹市府衛生局昨天與教育處聯合稽查，仍發現有逾期食品，因此對業者開罰新台幣12萬元。圖／衛生局提供
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新竹市拉菲爾幼兒園5月遭爆校方使用過期食物給小朋友吃遭到舉報被裁罰6萬元，上周再度被爆料「實際餐點與照片不符」、「左手拿政府補助，右手削爆家長，每月收取13500元」、「讓小孩正中午出去跑步害小孩疑似中暑」、「過期一年的沙拉油，一樣拿來炒菜給小朋友吃」等。新竹市教育處表示，依幼兒教育及照顧法第49條處3萬元罰鍰，並停止招生1年，且從明年取消準公幼資格。

爆料網友表示，拉菲爾幼兒園自2018年11月就加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，但園所卻以「卡位金」等話術騙取家長先繳交3500元「保留名額」，繳訂位金後的家長收到月費袋寫著「一個月9千元」，園方則稱「2019年2月才會準公共化，所以先辛苦一點，之後2019年2月開始只要繳4500元了」。

結果2019年3月新加入的家長，月費袋也是一個月收9千元，爆料者痛罵幼兒園，「左手拿政府補助，右手削爆家長，一個學生每月向家長收9千元，政府再補助4500元，每月一個學生就賺了13500元」，直到家長們發現收費有問題，要求退款3500元「預留金」，園方才被動退款；鄭姓園長日前上網親自回覆網友表示，「該退費的一個都不會少」。

爆料者還說，「園長6月找到一罐過期一年的沙拉油，因捨不得丟，就拿來炒菜給小朋友吃」，更痛罵「粉絲頁PO的照片跟小朋友吃的敘述的不一樣」，懷疑小朋友每天吃的與照片不同，結果他用粉專的照片詢問小孩後，「小孩說沒有照片這麼大塊，蘋果是小小塊三角型，香蕉是圓圈圈一片一片」。

竹市府社會處表示，由於拉菲爾幼兒園的托嬰中心107年評鑑為丙等，已於今年5月取消準公共化資格。竹市府衛生局昨天稽查後，發現乾貨陳列架上查獲牛頭牌玉米粒3罐逾期，另瓦斯爐下方查獲已拆封健康玫瑰鹽亦逾期，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款及第44條規定處新台幣6萬至2億元罰鍰，衛生局對業者開罰新台幣12萬元。

教育處回應表示，依《幼兒教育及照顧法》第49條處3萬元罰鍰，並停止招生1年；依《教育部推動及補助地方政府與私立幼兒園合作提供準公共教保服務作業要點》第19點規定，將於109學年度與拉菲爾幼兒園解除契約，且自解除契約後二學年，不得受理其申請為準公共幼兒園，並保障現在還在就讀的學生仍能享準公幼的收費；另，針對超收費用部分，有疑慮的家長都可提供資料向教育處查詢核對，並協助家長拿回超收款項，洽詢電話(03)5216121#264。

爆料網友表示，拉菲爾幼兒園加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，家...
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，家長收到月費袋卻超收。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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爆料網友表示，拉菲爾幼兒園粉絲頁PO的照片，跟給小朋友吃的都不一樣。圖／截至臉書...
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園粉絲頁PO的照片，跟給小朋友吃的都不一樣。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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爆料網友表示，拉菲爾幼兒園讓小孩正中午出去跑步害小孩疑似中暑、吃不下飯。圖／截至...
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園讓小孩正中午出去跑步害小孩疑似中暑、吃不下飯。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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爆料網友表示，拉菲爾幼兒園加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，家...
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，家長收到月費袋卻超收。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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爆料網友表示，拉菲爾幼兒園粉絲頁PO的照片，跟給小朋友吃的都不一樣。圖／截至臉書...
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園粉絲頁PO的照片，跟給小朋友吃的都不一樣。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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爆料網友表示，拉菲爾幼兒園給小朋友使用的游泳池還要收錢。圖／截至臉書社團新竹爆料...
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園給小朋友使用的游泳池還要收錢。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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爆料網友表示，拉菲爾幼兒園給小朋友睡的墊子超噁心。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
爆料網友表示，拉菲爾幼兒園給小朋友睡的墊子超噁心。圖／截至臉書社團新竹爆料公社
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幼兒園衛生局

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