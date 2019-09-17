竹市拉菲爾幼兒園爆超收費用逾期食品 遭罰15萬停招1年

2019-09-17 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府衛生局昨天與教育處聯合稽查，仍發現有逾期食品，因此對業者開罰新台幣12萬元。圖／衛生局提供 分享 facebook 新竹市拉菲爾幼兒園5月遭爆校方使用過期食物給小朋友吃遭到舉報被裁罰6萬元，上周再度被爆料「實際餐點與照片不符」、「左手拿政府補助，右手削爆家長，每月收取13500元」、「讓小孩正中午出去跑步害小孩疑似中暑」、「過期一年的沙拉油，一樣拿來炒菜給小朋友吃」等。新竹市教育處表示，依幼兒教育及照顧法第49條處3萬元罰鍰，並停止招生1年，且從明年取消準公幼資格。

爆料網友表示，拉菲爾幼兒園自2018年11月就加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，但園所卻以「卡位金」等話術騙取家長先繳交3500元「保留名額」，繳訂位金後的家長收到月費袋寫著「一個月9千元」，園方則稱「2019年2月才會準公共化，所以先辛苦一點，之後2019年2月開始只要繳4500元了」。

結果2019年3月新加入的家長，月費袋也是一個月收9千元，爆料者痛罵幼兒園，「左手拿政府補助，右手削爆家長，一個學生每月向家長收9千元，政府再補助4500元，每月一個學生就賺了13500元」，直到家長們發現收費有問題，要求退款3500元「預留金」，園方才被動退款；鄭姓園長日前上網親自回覆網友表示，「該退費的一個都不會少」。

爆料者還說，「園長6月找到一罐過期一年的沙拉油，因捨不得丟，就拿來炒菜給小朋友吃」，更痛罵「粉絲頁PO的照片跟小朋友吃的敘述的不一樣」，懷疑小朋友每天吃的與照片不同，結果他用粉專的照片詢問小孩後，「小孩說沒有照片這麼大塊，蘋果是小小塊三角型，香蕉是圓圈圈一片一片」。

竹市府社會處表示，由於拉菲爾幼兒園的托嬰中心107年評鑑為丙等，已於今年5月取消準公共化資格。竹市府衛生局昨天稽查後，發現乾貨陳列架上查獲牛頭牌玉米粒3罐逾期，另瓦斯爐下方查獲已拆封健康玫瑰鹽亦逾期，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款及第44條規定處新台幣6萬至2億元罰鍰，衛生局對業者開罰新台幣12萬元。