閩南文化攝影賽優勝作品出爐 邰智源夾菜台味十足獲獎

2019-09-17 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市文化局今日舉辦「2019桃園閩南文化節攝影比賽」頒獎典禮，總計共有15名攝影好手獲獎，得獎照片充滿閩南文化氣息，有民俗團體表演、小朋友在閩南文化節中玩耍，最有趣的是知名藝人邰智源夾菜的樣子也拍捕捉下來，更榮獲優選。

該次閩南文化節攝影比賽為首屆舉辦，拍攝題材皆為2019桃園閩南文化節當天的活動內容，比賽組別共分成2組，包括使用相機的專業組及手機或平板拍攝的玩家組，民眾可自由選擇參賽組別。全國各地共收到512件作品，專業組432，玩家組80件，發出的總獎金更是高達7萬7千元。

獲得專業組金獎的朱英志表示，拍照要掌握住哪些元素比較精彩、可拍性特別強，為了等待一瞬間的快門，有時候一等就是3小時起跳，朱英志說，認為這次的比賽相當有意義，一來是可以深度認識閩南文化，二來攝影比賽可以幫忙行銷桃園民俗文化；另在得獎作品中有一張相當突出的照片，竟是邰智源夾菜的模樣。

邰智源夾菜的照片，是出自專業組優選的魏來春，作品名為「評審」，文化局閩南及民俗文化科長羅炤月表示，邰智源是閩南文化節總鋪師活動中的代言人及評審，當時邰智源在幫忙試吃，模樣被民眾拍下投稿，畫面相當逗趣，因此獲得優選。