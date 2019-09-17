影／龍潭中興路設分隔島遇阻力 窒礙難行恐暫緩施工

2019-09-17 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭中興路增設中央分隔島工程，第3階段桃園國軍醫院到成功路路段，公路總局配合線纜地下化工程，規劃12處分隔島缺口，但居民堅持依巷道口現況闢設20處道路缺口。公路總局考量道路行車安全及線纜地下化需求，正持續與居民溝通，若未達成共識，可能會暫緩第3階段工程計畫。

龍潭區中興路是市區交通要道，車流量大，其中從中興路九龍段到中正路口，全長3.8公里路段，僅劃設槽化線、防撞立桿等簡單的防穿越設施，違規穿越行人、汽機車逆向或迴轉，屢發生車禍事故，地方爭取增設中央分隔島區隔，確保行人及車輛出入安全。

市議員徐玉樹表示，地方爭取公路總局以2386萬元，分3階段施設分隔島工程，最重要的是在分隔島下方預留線纜地下化空間，若第3階段約1.2公里長，居民要設20處分隔島缺口，與公路局設計的12處多8處，現分隔島都開挖了，卻因民意反對可能喊卡。日後恐影響到3.8公里長路段，2.3億元預算規模的線纜地下化計畫。

徐玉樹說，若第3段分隔島因居民反對致工程停擺，這處路段道路電桿林立，電線橫七豎八市容雜亂無章，線纜下地還可增加路幅及停車空間，為了多設分隔島缺口，圖一時的通行便利，卻大失整頓更新商圈市容良機，「熟重熟輕」希望反對的居民能想清楚。

九龍里里長曾順堂表示，店家擔心設分隔島需繞路，影響店家生意。才要求8處原有巷道處，能維持現況開分隔島缺口，依現今的科技及工程技術，相信是有辦法克服的，公共工程及民意需求間，應可找到平衡點。

公路總局第一區工程處復興工務段段長范又升表示，依道路設計規範間隔200公尺可開設一處分隔島缺口，以中興路317巷口為例，要開多處缺口需有紅綠燈號誌，但綠燈轉彎後就又紅燈管制，反增加車流壅塞。