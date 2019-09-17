影／竹北繩索公園遊具因安全遭拆 市長：會開說明會重蓋

2019-09-17 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣「竹北繩索公園」因具有挑戰性，被特公盟譽為全台15座特色公園之一，吸引不少孩童前來遊玩，上周因繩索遊具老舊而拆除，引發討論聲浪。新竹媽媽們更串連一人一電話打給竹北市代表，要求開放公民參與討論，公園設計納入使用者需求，才能真正透明化。

竹北市公所今天下午緊急澄清，市長何淦銘更是親上火線解釋，他表示繩索公園攀爬的遊戲器材超過十年，在與縣府、縣議員會勘後，因認為有其危險性，所以就在上周拆除。目前已編列明年230萬元的預算，將會重新施作繩索公園。

何淦銘表示，目前該土地所有權人與管理者都歸屬於新竹縣政府，市公所基於保護市民安全的立場，以及提供友善的器材，多年來積極協助修繕，但因遊具超過十年，已不適合再繼續修。

原本是打算預算通過後，再開說明會後拆除，但後來發現鋼絲凸出來，若是割到孩童將可能受傷，有安全疑慮，經過會勘後，遵照其決議辦理拆除。預計今年10月、11月審預算，通過後就進行招標，會做類似繩索公園的攀爬遊具，且請廠商設計後，將於現場開說明會，邀請地方居民、家長、代表里長來溝通，凝聚共識後，就立刻施工，朝具挑戰性、攀爬為主來設計。

竹市親子親善促進會理事長彭育妃說，這兩天許多家長聽到遊具將被拆除，雖是做遊具汰換，但改建的狀況如何，大家都不清楚，建議後續的規劃與設計，可研議出適合的公民參與方式，在公私協力的合作下，能產生更符合市民需求的公共建設。

吳姓家長則擔心，竹北繩索公園使用少見的大型組繩索，若換成低矮型的，恐怕會讓孩子很失望，也少了挑戰的冒險精神。