親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

影／竹北繩索公園遊具因安全遭拆 市長：會開說明會重蓋

2019-09-17 17:52聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣「竹北繩索公園」因具有挑戰性，被特公盟譽為全台15座特色公園之一，吸引不少孩童前來遊玩，上周因繩索遊具老舊而拆除，引發討論聲浪。新竹媽媽們更串連一人一電話打給竹北市代表，要求開放公民參與討論，公園設計納入使用者需求，才能真正透明化。

竹北市公所今天下午緊急澄清，市長何淦銘更是親上火線解釋，他表示繩索公園攀爬的遊戲器材超過十年，在與縣府、縣議員會勘後，因認為有其危險性，所以就在上周拆除。目前已編列明年230萬元的預算，將會重新施作繩索公園。

何淦銘表示，目前該土地所有權人與管理者都歸屬於新竹縣政府，市公所基於保護市民安全的立場，以及提供友善的器材，多年來積極協助修繕，但因遊具超過十年，已不適合再繼續修。

原本是打算預算通過後，再開說明會後拆除，但後來發現鋼絲凸出來，若是割到孩童將可能受傷，有安全疑慮，經過會勘後，遵照其決議辦理拆除。預計今年10月、11月審預算，通過後就進行招標，會做類似繩索公園的攀爬遊具，且請廠商設計後，將於現場開說明會，邀請地方居民、家長、代表里長來溝通，凝聚共識後，就立刻施工，朝具挑戰性、攀爬為主來設計。

竹市親子親善促進會理事長彭育妃說，這兩天許多家長聽到遊具將被拆除，雖是做遊具汰換，但改建的狀況如何，大家都不清楚，建議後續的規劃與設計，可研議出適合的公民參與方式，在公私協力的合作下，能產生更符合市民需求的公共建設。

吳姓家長則擔心，竹北繩索公園使用少見的大型組繩索，若換成低矮型的，恐怕會讓孩子很失望，也少了挑戰的冒險精神。

彭育妃也說，新竹縣市近期推動不少公園，多以幼兒為主，以玩沙、小型溜滑梯為主，但二寶媽、三寶媽面臨孩子有年齡差距，因此遊具應能混齡共融，才符合親子需要。

新竹縣「竹北繩索公園」因具有挑戰性，被特公盟譽為全台15座特色公園之一。記者郭政...
新竹縣「竹北繩索公園」因具有挑戰性，被特公盟譽為全台15座特色公園之一。記者郭政芬／翻攝
分享
新竹縣「竹北繩索公園」具有挑戰性，每天都有孩童前來遊玩。記者郭政芬／翻攝
新竹縣「竹北繩索公園」具有挑戰性，每天都有孩童前來遊玩。記者郭政芬／翻攝
分享
市長何淦銘表示，之後會於現場開說明會，邀請地方居民、家長、代表里長來溝通，凝聚共...
市長何淦銘表示，之後會於現場開說明會，邀請地方居民、家長、代表里長來溝通，凝聚共識後，就立刻施工。記者郭政芬／攝影
分享

新竹親子

相關新聞

影／龍潭中興路設分隔島遇阻力 窒礙難行恐暫緩施工

2019-09-17 17:54

LINE檢舉賄選麻ㄟ通 苗栗地檢署新招打擊賄選

2019-09-17 16:08

一鍋媽媽味道的高麗菜排骨湯 獨居老人窩心過中秋節

2019-09-17 13:47

萬名孩童受惠！竹市展開校園巡迴口腔健檢與塗氟服務

2019-09-17 13:42

憲光二村邀民眾飆戲、手做料理

2019-09-16 23:53

南庄獅潭原民部落 爭取納為農業發展區

2019-09-16 23:46

921前夕 林智堅教學童防震

2019-09-16 23:44

鐵馬漫遊新竹縣 號召千人同騎

2019-09-16 23:41

朱銘人間系列作品 進駐苗縣府

2019-09-16 23:40

虎頭山創新基地 自駕車「駕訓班」

2019-09-16 23:27

桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

全國首創 邀民眾到憲光二村當臨演、手作眷村料理

2019-09-16 15:48

大師朱銘作品苗縣府迎人 希望會心一笑充滿正能量

2019-09-16 14:38

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05

小六生不認識國旗？ 議員憂：下一代不認識國家

2019-09-17 12:32

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

重磅整軍！盧秀燕人事調整 有給職顧問錢怡君回新聞圈

2019-09-17 11:16

重陽敬老金發放 雲林70歲以上長者2千元

2019-09-17 13:19

影／台南震災重建3年 第一棟完工重建公寓大樓今落成

2019-09-17 12:14

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

竹市拉菲爾幼兒園爆超收費用逾期食品 遭罰15萬停招1年

2019-09-17 18:03

柯市府挨批未盡溝通！後火車站商圈徒步區確定告吹

2019-09-17 13:38

影／基隆火車站將建複合式停車場 西岸高架擬增匝道相接

2019-09-17 17:06

採用再生瀝青 台中推道路「燙平專案」

2019-09-17 15:12

花蓮車站「洄瀾廣場」正式開幕 年營業額上看兩億

2019-09-17 16:07

都想賭一把…高麗菜超種亮紅燈

2019-09-16 23:54

台南震災重建公寓大樓落成 賴清德提前到場低調祝福住戶

2019-09-17 16:06

太魯閣砂卡礑步道施工管制 23日起全線封閉到11月

2019-09-17 12:36

高雄人免費進澄清湖今天屆期 水公司：有共識續約3年

2019-09-17 17:01

高雄輕軌二階 17日起夜間試車

2019-09-16 23:39

世界首座美術館、圖書館共構 台中綠美圖動工

2019-09-16 23:30

岡山樂群村以住代護 釋5棟眷舍

2019-09-16 23:58

大甲、清水火車站前廣場 被電動自行車占領

2019-09-16 23:59

清泉崗門戶計畫 林佳龍：都拖半年了 盼中市府加速補件

2019-09-17 10:25

台南孔廟園區周邊髒亂不堪？議長直播斥市府「生病了」

2019-09-17 16:20

台南安平氣爆受災戶 里長請善心人士踴躍幫忙！

2019-09-17 13:42

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

台俄版石虎列車新彩繪亮相 明從集集車站出發

2019-09-17 17:20

桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25

台南「龍貓彩繪村」內正打造「大內小賣所」 年底開放

2019-09-17 10:01

一鍋媽媽味道的高麗菜排骨湯 獨居老人窩心過中秋節

2019-09-17 13:47

汐止大同路調整分隔島 增為4線車道紓解車流

2019-09-17 15:40

「大港開唱」停辦 綠民代簽認同書救高雄藝文發展

2019-09-17 11:58

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

影／龍潭中興路設分隔島遇阻力 窒礙難行恐暫緩施工

2019-09-17 17:54

彰警所搬新家 擺脫民地爭議

2019-09-17 00:11

引道多了紅燈 淡水會勘增右轉專用燈號

2019-09-16 18:51

紅透台灣林內木瓜秋季上市 現在品嘗正好吃

2019-09-17 15:58

打太極、愛吃魚 101歲「型男」養生秘訣

2019-09-16 23:23

修繕台東市馬亨亨大道 饒慶鈴：讓民眾有更安全便利的路

2019-09-17 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top