苗栗縣節電有成連5年獲獎 辦3場星空影院fun電影

2019-09-17 17:38 中央社 苗栗縣17日電



苗栗縣推廣節電有成，每人平均用電量低於全國平均值，且連續5年獲頒節電優良縣市，9月下旬將舉辦3場星空電影院，邀縣民關閉家中電源，走出戶外看電影，節能減碳還能抽獎。

苗栗縣政府工商發展處今天在縣府1樓大廳舉辦「魔栗不思議-fun電影 節電趣」宣傳記者會，將於9月21日、28日及29日分別在頭份市綜合運動公園（羅馬廣場）、苑裡鎮慈和宮停車場以及苗栗縣政府前廣場舉辦3場星空電影院，除挑選播放「玩具總動員2」、「小小兵」及「動物方城市」等適合闔家觀賞動畫電影外，也結合親子闖關、抽獎活動，宣導節電觀念。

苗栗縣工商發展處指出，據107年台電住商部門用電統計資料顯示，苗栗縣節電排名為全國非六都縣市第4名，且縣民每人平均用電量低於全國平均值；此外，經濟部今年「村里節電大車拼方案」，縣內共187處村里獲獎，並獲總獎金680餘萬元，節電成果豐碩。

工商發展處長黃智群表示，去年執行一系列節電推廣工作，包括提供40處服務業及學校「專業節電診斷輔導」、辦理服務業及住宅「節能設備汰換補助」、30場「校園節電短劇」，同時運用「節電宣導專車巡迴推廣」、舉辦「星空電影院暨園遊會活動」及「變電箱節電彩繪競賽」等，強化民眾節電相關知識。

黃智群說，縣府透過專業輔導行動方案及各式民眾參與活動等多元策略，推廣節電工作成效顯著，今年再次榮獲2017年度「節電績優縣市」獎及新台幣500萬元獎勵金，苗栗縣已連續5年在夏月節電縣市競賽中獲得績優或優良獎項肯定。