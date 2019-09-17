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家長控教師霸凌兒子 竹縣府：未達不當管教程度

2019-09-17 17:33中央社 新竹縣17日電

新竹縣一所國中3名教師被家長指控霸凌兒子，新竹縣教育處今天表示，3名教師未達不適任或不當管教的程度，將加強親師溝通專業知能及參加教師輔導管教課程，協助解決問題。

一名家長控訴，兒子因考試成績不佳，被英文老師惡意罰寫，每寫錯1字就得罰寫100次，依此類推，錯10字就得罰寫1000次，兒子經常罰寫到凌晨3、4時才能完成。

家長指出，兒子因罰寫過度疲憊，白天上課精神不佳，向校方求助，此名英文老師得知後，在班上直指「有人去告狀」，而班上同學懷疑是兒子所為，同學開始排擠他。後來，英文老師還聯合另外2名老師，以「罰寫」方式霸凌兒子。

對此，新竹縣教育處副處長蔡淑貞表示，關於國中教師輔導與管教不當案，已函請該校釐清案件詳情，並指派督學了解。經考核委員調查結果，3名老師都未達到不當管教、不適任或霸凌的程度，但仍會請3名老師加強親師溝通專業知能以及參加教師輔導管教課程，達到積極正向協助，教育及輔導學生。

蔡淑貞表示，在關於教師要求學生罰寫部分，經查，教師並沒有要求學生要在當日寫完，可分批次在1週內或利用下課時間完成，而罰寫的次數全班統一，並非針對特定學生。

她指出，這名同學後續轉學到其他學校，且適應狀況良好，原校輔導處專輔教師給學生心理支持與照顧，也請輔諮中心協助處理學生心理輔導及適應等問題。未來若有需求也將持續給學生適性輔導，以達適性的管教成效。

新竹霸凌

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