影／桃園家服中心9場大型宣導 送暖弱勢家庭

2019-09-17 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席家庭服務中心「桃氣家年華．親子FUN假趣」宣傳，並表示目前13個行政區各建置1處家庭服務中心，配置100多位專業社工，為了讓民眾進一步了解家庭服務中心的服務項目和功能，同時促進親子、社區間良好互動，9月起至11月舉辦9場次大型宣導活動，邀請弱勢家庭、社區民眾參加，希望透過社工積極性介入，為弱勢家庭培力，也讓每個家庭獲得溫暖與支持。

鄭文燦指出，家庭服務中心以家庭為中心，以社區為基礎，提供在地、即時及整合的社福服務，目前市府正研議於桃園、中壢區再增設1處服務中心，除了針對高風險家庭，提供包含福利需求評估、諮商關懷、急難救助等服務，也希望發揮促進親子教育、社區互動、提供法律、理財諮詢、福利事項爭取等功能，尤其各局處因業務關係可能接觸到許多潛在需要服務的家庭，希望未來能透過雲端資訊系統整合，讓資訊橫向、縱向連結更順暢，打造更全面、縝密的社會安全網。

鄭文燦說，走過貧窮才知道生活的艱辛，弱勢家庭也存在家庭互動需求，但有些家庭怯於使用政府資源或參加公眾活動，希望透過9月起接連登場的大型宣導活動，展現家庭中心活潑正面的能量，吸引更多家庭參與，首場活動訂9月21日上午9點在楊梅埔心天幕公園舉行，活動內容包含園遊會、健走、野餐及闖關等，相關資訊可至市府社會局網站或臉書粉絲專頁查詢。