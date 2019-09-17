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中壢無零錢商圈計畫 店家合作的支付平台不一成阻礙

2019-09-17 14:41聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市府於8月初於中壢5大商圈試辦「無零錢商圈先導計畫」，共有六家金融機構、六個支付平台參加，也持續媒合店家安裝支付機台，希望透過試辦計畫，培養民眾電子支付的習慣，並累積經驗和建議，日後推廣到其他地區。5大商區之一的中平商圈，理事長兼石頭里里長劉柏成指出，當務之急應該先整合各電子支付平台，統一窗口，才能有效推廣電子支付。

劉柏成也指出，中平商圈是較年輕的商圈，且鄰近火車站及客運站旁，大家至少有悠遊卡或市民卡，交通方面使用電子支付很普遍。商圈已有許多商家提供行動支付，但各家合作的支付平台不一，各自為陣，造成消費者使用上複雜，進而降低使意願，當務之急應該先整合各平台，統一窗口，才能有效推廣電子支付，也讓民眾養成電子支付消費習慣。

但若要整合各平台窗口，除業者要另行開發新系統需花費成本，各平台業者的利潤如何分配，各平台都想獨占市場，除非將利潤差異化才可能解決此僵局。

此外，相較百貨等大型業者整合方便，商圈夜市業者都是小本經營，且各自賣的品項經營模式不一，若增加交易的複雜度，營業額沒卻有提高，商家意願度都不高。

劉柏成表示，也曾與悠遊卡公司合作，除了與大型大型通路合作，小型店鋪也媒合到30幾家，但因為需安裝系統機台，加上產生手續費支出，業者還要另外訓練人員操作機台，在推行上有一定難度。且悠遊卡友費額度上限的問題，每一筆消費上限1000元一天消費上限3000元，用信用卡還比較方便。

經發局長郭裕信說，目前電子支付推廣上，店家除烤量使用電子支付產生的手續費，也擔心資訊安全問題，如電子支付業者將店家營業資料交給國稅局，造成可能要繳更多稅等疑慮。

劉柏成指出，當務之急應該先整合各電子支付平台，統一窗口，才能有效推廣電子支付。記...
劉柏成指出，當務之急應該先整合各電子支付平台，統一窗口，才能有效推廣電子支付。記者高宇震／攝影
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劉柏成指出，當務之急應該先整合各電子支付平台，統一窗口，才能有效推廣電子支付。記...
劉柏成指出，當務之急應該先整合各電子支付平台，統一窗口，才能有效推廣電子支付。記者高宇震／攝影
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