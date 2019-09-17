一鍋媽媽味道的高麗菜排骨湯 獨居老人窩心過中秋節

2019-09-17 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，要幫苗栗縣35名獨居老人打掃居家環境，最近還出愛心任務，煮了一鍋高麗菜排骨湯，中秋節前夕陪公館鄉78歲邱姓老翁，提前過了一個有思念媽媽味道的中秋節。

阿昌清潔庇護工場負責人劉詩詣說，這鍋不是普通高麗菜排骨湯，而是有著邱姓老翁媽媽的「味道」，邱姓老翁因住家因火災燒毀，而住在鐵皮屋內，阿昌清潔庇護工場接下任務，幾次清潔過程，邱姓老翁透露小時候家裡很窮，媽媽辛苦拉拔兄弟姊妹長大，最開心是吃飯時，一鍋青菜湯加入白飯，也是記憶中最好吃的。

劉詩詣發現原本開朗笑口常開的邱老先生，談及這段往事，不時泛著淚光，邱老先生還說他78歲了，或許不會有再吃到青菜湯的機會，原來邱老先生記憶中的青菜湯，有著思念媽媽的心情，阿昌清潔庇護工場決定要完成邱老先生記憶中那鍋思念湯。

阿昌清潔庇護工場9月11日備好食材到邱姓老翁家，結果被趕走，第2天還是不死心，邱姓老翁在屋外等候，他說趕人是希望別在浪費時間在他身上，他以為不會回來了，沒想到是回來了，心裡真的有他，讓他很感動。