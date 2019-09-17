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萬名孩童受惠！竹市展開校園巡迴口腔健檢與塗氟服務

2019-09-17 13:42聯合報 記者郭政芬╱即時報導

市長林智堅今天化身「市長爸爸」陪小朋友看牙醫，並親自示範正確潔牙方式。圖／市府提...
市長林智堅今天化身「市長爸爸」陪小朋友看牙醫，並親自示範正確潔牙方式。圖／市府提供
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為維護學齡前兒童口腔牙齒健康，新竹市衛生局今年與牙醫師公會合作，9月起針對全市165所公、私立幼兒園展開校園巡迴口腔健檢與塗氟服務，預計11月完成，超過萬名幼兒園學童將受惠。

市長林智堅今天化身「市長爸爸」陪小朋友看牙醫，並親自示範正確潔牙方式。現場邀請兩位小朋友參與「健齒小高手爭霸賽」，在林智堅市長和牙醫師林孝怡的陪同指導下，完成正確潔牙、口腔檢查及塗氟三個關卡，最後由市長頒發健齒小高手獎項。

身為三個孩子的父親，林智堅表示，家中老二小時候喜歡喝夜奶且沒有勤刷牙，而有「奶瓶性齲齒」症狀，所以他非常在意孩子的口腔保健，每天晚上一定會幫孩子們檢查牙齒是否確實刷乾淨，以免未來再發生蛀牙就為時已晚，也提醒在場小朋友，除了聽爸爸媽媽的話認真刷牙，也要記得每半年要檢查一次牙齒。

林智堅市長上任後致力推動「幼兒健康三部曲」，第一部曲持續口腔健檢及塗氟，讓牙齒保健觀念進入校園，至今邁入第14年。第二部推動設立幼兒園獨立廚房，讓專屬廚工為學童量身訂做營養午餐與點心，目前已經完成8所幼兒園新設廚房，預計2年內在新竹市32所公共幼兒園都設立廚房。第三部曲希望成立兒童醫院，讓新竹市的孩子享有更高品質的醫療服務，父母也更安心。

除了推動幼兒健康三部曲，市府為減輕爸媽負擔，也增加1380個公幼與非營利幼兒園名額，並設立東區親子館、香山親子館、和今年即將啟用的北區親子館，此外，新竹市率先成立「定點臨時托育中心」，創下非六都首例，盼能讓孩子放電、爸媽充電。

新竹市牙醫師公會常務理事陳恩翊呼籲，0至3歲幼童由家長用紗棉布或牙刷協助刷牙，3至6歲的小朋友自行刷牙後，由家長再完整地刷一次，這兩個年齡層的小孩刷牙時，可以水平來回刷；至於6-9歲的學童，可以開始學習貝氏刷牙法，自行刷牙後，再由家長加強清潔大臼齒與門齒；9歲以上的小孩可自行用貝氏刷牙法清潔牙齒，家長協助監督。

衛生局代理局長楊清媚表示，而新竹市於107年度0-6歲塗氟人數為21,662人，塗氟率為58.9%，高於全國塗氟率56.8%。

新竹市府補助6歲以下兒童，每半年免費於醫療院所接受牙齒塗氟服務一次，並針對未滿12歲低收入戶、身心障礙、原住民族、偏遠及離島地區者，每三個月免費補助一次塗氟服務，此外，免費提供7歲以下兒童7次預防保健服務，提醒家長可善加利用。其他有關兒童保健相關訊息可至衛生局網站查詢，或電洽國民健康科5355191轉321楊小姐。

新竹市衛生局今年與牙醫師公會合作，9月起針對全市165所公、私立幼兒園展開校園巡...
新竹市衛生局今年與牙醫師公會合作，9月起針對全市165所公、私立幼兒園展開校園巡迴口腔健檢與塗氟服務，預計11月完成，超過萬名幼兒園學童將受惠。圖／市府提供
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現場邀請兩位小朋友參與「健齒小高手爭霸賽」，完成正確潔牙、口腔檢查及塗氟三個關卡...
現場邀請兩位小朋友參與「健齒小高手爭霸賽」，完成正確潔牙、口腔檢查及塗氟三個關卡，最後由市長頒發健齒小高手獎項。圖／市府提供
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新竹幼兒園牙齒林智堅

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