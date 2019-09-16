桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市政府無人自駕巴士應用大眾運輸接駁試運行測試，市長鄭文燦（左三）等人試乘體驗。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook 無人自駕車將應用在機捷接駁運輸，桃園市府昨在機捷青埔機廠舉辦試運轉測試，大家覺得「速度平穩、過彎順暢、乘坐感覺很讚」，鄭文燦宣布9月底開鑼的桃園農業博覽會、第一輛6公尺無人自駕車將在園區接駁，開放民眾體驗，今年底若取得車牌，將率先在桃捷周邊社區運行。

自駕巴士測試運行計畫在桃捷青埔機廠測試行駛，一輛沒有駕駛座、只有乘客座位的4公尺無人自駕車，以設定時速20公里速度緩緩行駛，鄭文燦、國發會副主委鄭貞茂等人實際乘坐體驗，大夥試乘後都說，速度滿穩、路口轉彎很順暢，上下車方便「感覺很不錯」，相信比人駕車還安全。 桃園市長鄭文燦（左二）、國發會副主委鄭貞茂（左一）及經發局長郭裕信（右二）、桃捷董事長劉坤億（右一）試乘體驗無人自駕巴士。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

鄭文燦表示，亞洲．矽谷計畫中，自駕車是重要項目，市府、國發會與交通部合作，由台灣公司自主開發晶片自駕系統演算法，零組件50%以上台灣製造，以虎頭山為測試基地，青埔做驗證基地。

桃園市政府經發局積極推動自駕巴士計畫，去年2018桃園農博引進自駕車封閉場域測試後，交通部2年計畫補助1570萬元，委由台灣智慧駕駛進行車輛軟硬體系統整合及青埔機廠運行路線建置路側設施，這次無人自駕車測試成功。 桃園市4公尺無人自駕車巴士亮相。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

鄭文燦表示，桃園是全台汽車工業及電子產業重鎮，這次自駕車在青埔機廠封閉場域測試，導入公共運輸營運模式，提供桃捷員工接送測試，預定今年底取得測試車牌之後，將規畫機捷聯外至周邊社區運行，長期將沿青埔特區捷運沿線重要據點接駁運行，希望透過自駕巴士合作計畫，讓桃園在未來產業競爭中擔任領頭羊角色。