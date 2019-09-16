竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行
單車旅遊近年來在台灣蔚為風行，新竹縣政府響應單車生活並結合觀光特色產業，將於11月10日號召千人同騎「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」活動，並特別加碼兩場微旅行，歡迎民眾以單車遊玩竹縣。
新竹縣長楊文科與交旅處長游志祥今天一同揭開自行車節啟動儀式，特邀單車網紅徐甘舒Susu擔任活動代言人，當天她將現身領騎與民眾同樂，帶民眾騎單車旅遊玩竹縣。
楊文科表示，活動騎乘路線約34公里，全程休閒不競速，串連竹縣許多熱門景點，當天11月10日將在新埔義民廟出發，沿途行經戰車公園、湖口天主堂、湖口老街、坡頭漁港、新豐紅樹林等景點，新豐池和宮廟為終點，終點有觀光產業市集、表演及抽獎，參與車友還可以持活動點券消費，歡迎鄉親響應，報名截止至10月25日。
為推廣並深化竹縣單車旅遊魅力，游志祥表示，這次希望至少能號召1千人以上，活動加碼瘋玩竹縣微旅行11月8日「關西懷舊人文之旅」及11月9日「峨眉湖波山色之旅」，將由專業領騎帶隊，騎單車遊在地精選景點、導覽活動，還有DIY體驗，邊騎車邊享受吃喝玩樂，讓車友能充分感受小鎮魅力。
「2019新竹縣自行車節」系列活動熱烈報名中，額滿即停止報名，報名費每人250元，可獲活動紀念品、完騎證書、活動抽獎券及單車女神SUSU為車友掛上獎牌外，每人另有價值200元點券，可在終點產業市集或特約商家消費。瘋玩竹縣微旅行限量加購，峨眉及關西場次各限額30人，報名費每人500元，含專業領騎導覽、單車租借、午餐、小點心和DIY體驗課程。可洽活動網站http://hshbike.flca.tw/。
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