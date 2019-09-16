竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



單車旅遊近年來在台灣蔚為風行，新竹縣政府響應單車生活並結合觀光特色產業，將於11月10日號召千人同騎「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」活動，並特別加碼兩場微旅行，歡迎民眾以單車遊玩竹縣。

新竹縣長楊文科與交旅處長游志祥今天一同揭開自行車節啟動儀式，特邀單車網紅徐甘舒Susu擔任活動代言人，當天她將現身領騎與民眾同樂，帶民眾騎單車旅遊玩竹縣。

楊文科表示，活動騎乘路線約34公里，全程休閒不競速，串連竹縣許多熱門景點，當天11月10日將在新埔義民廟出發，沿途行經戰車公園、湖口天主堂、湖口老街、坡頭漁港、新豐紅樹林等景點，新豐池和宮廟為終點，終點有觀光產業市集、表演及抽獎，參與車友還可以持活動點券消費，歡迎鄉親響應，報名截止至10月25日。

為推廣並深化竹縣單車旅遊魅力，游志祥表示，這次希望至少能號召1千人以上，活動加碼瘋玩竹縣微旅行11月8日「關西懷舊人文之旅」及11月9日「峨眉湖波山色之旅」，將由專業領騎帶隊，騎單車遊在地精選景點、導覽活動，還有DIY體驗，邊騎車邊享受吃喝玩樂，讓車友能充分感受小鎮魅力。