親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

三中案開庭 馬英九律師反問：黨章第幾條在處理黨產？

沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

大師朱銘作品苗縣府迎人 希望會心一笑充滿正能量

2019-09-16 14:38聯合報 記者范榮達╱即時報導

雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天在苗栗縣政府第一辦公大樓揭幕，朱銘文教基金會執行長吳素美說，作品是父親肩扛著兒子或女兒，這是許多人熟悉或是回憶中的情景，希望無論是縣府員工或是洽公民眾一進門看到會心一笑，充滿正能量，一天工作都順利。

苗栗縣政府依據文化獎助藝術條例設置公共藝術，審議委員審議通過，550萬元購置苗栗縣通霄人朱銘「人間系列」作品回到家鄉永久擺設，今天揭幕典禮，安排通霄國小直笛隊、苗栗縣楊太極武藝協會表演揭開序幕，苗栗縣議員孫素娥、鄭碧玉、湯維岳、張志宇、楊明燁、廖英利、陳碧華、陳品安、徐功凡等人都來參加。

吳素美代表出席，吳素美說，朱銘很開心作品可以在家鄉展示，朱銘打太極，但愛的是人間系列，因為太極有招式限制，人間系列充滿了主題，才可以隨心所欲，各種主題、材質都可以應用，這次人間系列作品及擺設的位置，事前都有經過場勘及評估。

她指出，作品是青銅材質，一對父子或父女，子女被扛在肩上，趕路或看風景，這是許多人熟悉或回憶中畫面，希望縣府員工及民眾一進來，可以會心一笑，就是這麼簡單，所有工作都能順利進行，作品也可以移動到任何適合的地方供欣賞。

苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者...
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者...
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者...
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者...
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者...
苗栗縣政府550萬元購置公共藝術，雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天熱鬧揭幕。記者范榮達／攝影
分享

【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

台南市北區立德公園攀爬網升級2.0 童樂無限

2019-09-16 09:22

「紅花卡」吐心聲 憂鬱者中秋更悶

2019-09-15 23:41

中秋吃過量 桃市國小助減重

2019-09-15 23:41

開學症候群 營養師：早餐不能省

2019-09-15 23:39

公園違停難開罰 竹縣擬授權鄉鎮

2019-09-15 23:35

「交大華廈」近4年整合／竹市首例自主都更 補助2千萬

2019-09-15 23:29

中壢車站小黃不跳表 議員籲開罰

2019-09-15 23:29

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

桃園新勝社日本「成田傳統藝能祭」演出滿堂彩 日人熱情拍舞龍

2019-09-15 15:06

梢楠木做成的Happy筆 雕刻家走出自己的文創路

2019-09-15 13:40

苑裡火車站前網狀線違停滿格 警方開出20張罰單

2019-09-15 13:18

竹竹苗首件自主都更案「交大華廈」獲內政部2千萬補助

2019-09-15 12:06

桃園、八德區19里 16日晚上10點停水11小時

2019-09-15 10:57

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

買屋前看這裡 台中市府給五大建議避雷

2019-09-15 16:51

彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50

回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41

打通國姓交通任督二脈 南投縣府砸3億拓寬投147線

2019-09-15 15:47

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

十三層遺址 垃圾、治安問題浮現

2019-09-15 22:52

中市購屋爭議 終止契約最多

2019-09-15 23:55

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

公園違停難開罰 竹縣擬授權鄉鎮

2019-09-15 23:35

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top