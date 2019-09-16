大師朱銘作品苗縣府迎人 希望會心一笑充滿正能量

2019-09-16 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



雕塑大師朱銘「人間系列」作品今天在苗栗縣政府第一辦公大樓揭幕，朱銘文教基金會執行長吳素美說，作品是父親肩扛著兒子或女兒，這是許多人熟悉或是回憶中的情景，希望無論是縣府員工或是洽公民眾一進門看到會心一笑，充滿正能量，一天工作都順利。

苗栗縣政府依據文化獎助藝術條例設置公共藝術，審議委員審議通過，550萬元購置苗栗縣通霄人朱銘「人間系列」作品回到家鄉永久擺設，今天揭幕典禮，安排通霄國小直笛隊、苗栗縣楊太極武藝協會表演揭開序幕，苗栗縣議員孫素娥、鄭碧玉、湯維岳、張志宇、楊明燁、廖英利、陳碧華、陳品安、徐功凡等人都來參加。

吳素美代表出席，吳素美說，朱銘很開心作品可以在家鄉展示，朱銘打太極，但愛的是人間系列，因為太極有招式限制，人間系列充滿了主題，才可以隨心所欲，各種主題、材質都可以應用，這次人間系列作品及擺設的位置，事前都有經過場勘及評估。