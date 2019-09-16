今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府經發局今天上午表示，根據自來水第二區管理處通報，八德區大興路埋設管線工程施工、八德區大信里等17里及桃園區福林、大林2里，今天晚上10時起到明天(17 日)上午9時共停水11小時，停水影響用戶約9300戶，此外，大園區和平西路流量計埋設工程施工，大園區和平、溪海、田心3里，明天(17日)到19日的上午10時到下午7時，每天停水9小時，停水影響用戶約2900戶，兩項工程停水影響用戶達1萬2200戶，提醒停水範圍住戶，預先在停水前6小時完成儲水備用，並請節約用水，不要在停水前大量儲水，避免管線末端用戶無水可儲用。

自來水第二區管理處公告，今天晚上起八德區大興路埋設管線工程施工，八德區大信、大順、大華、大安、大發、大千、大漢、大義、大榮、大勇、大強、大湳、大忠、大仁、大明、大愛、大興里共17個里，加上桃園區福林里、大林里(大仁路)2個里，從今天晚上10時起到明天(17 日)上午9時，停水11個小時。

明天(17日)上午起辦理大園區和平西路流量計埋設工程施工，大園區和平、溪海、田心里共3個里及和平西路、和平西路一、二段、平南路、平成路、功學路、華興路、新興路、大興路，從明天(17日)到19日的上午10時到下午7時，每天停水9小時。