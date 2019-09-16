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今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府經發局今天上午表示，根據自來水第二區管理處通報，八德區大興路埋設管線工程施工、八德區大信里等17里及桃園區福林、大林2里，今天晚上10時起到明天(17 日)上午9時共停水11小時，停水影響用戶約9300戶，此外，大園區和平西路流量計埋設工程施工，大園區和平、溪海、田心3里，明天(17日)到19日的上午10時到下午7時，每天停水9小時，停水影響用戶約2900戶，兩項工程停水影響用戶達1萬2200戶，提醒停水範圍住戶，預先在停水前6小時完成儲水備用，並請節約用水，不要在停水前大量儲水，避免管線末端用戶無水可儲用。

自來水第二區管理處公告，今天晚上起八德區大興路埋設管線工程施工，八德區大信、大順、大華、大安、大發、大千、大漢、大義、大榮、大勇、大強、大湳、大忠、大仁、大明、大愛、大興里共17個里，加上桃園區福林里、大林里(大仁路)2個里，從今天晚上10時起到明天(17 日)上午9時，停水11個小時。

明天(17日)上午起辦理大園區和平西路流量計埋設工程施工，大園區和平、溪海、田心里共3個里及和平西路、和平西路一、二段、平南路、平成路、功學路、華興路、新興路、大興路，從明天(17日)到19日的上午10時到下午7時，每天停水9小時。

市政府經發局表示，提醒民眾停水前預先儲水備用之外，停水期間請關閉抽水機電源，避免空轉過久，造成馬達損壞，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，停復水資訊可上自來水公司官網查詢，該局亦持續督促自來水公司儘速完工復水。

自來水第二區處八德區進行工程施工，八德區17里、桃園2里今晚起停水，影響停水用戶...
自來水第二區處八德區進行工程施工，八德區17里、桃園2里今晚起停水，影響停水用戶約9300戶，請儲水備用。記者曾增勳／翻攝
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自來水第二區處進行工程施工，八德區17里、桃園2里及大園區3里今晚起分別停水，停...
自來水第二區處進行工程施工，八德區17里、桃園2里及大園區3里今晚起分別停水，停水區1萬2千多用戶請儲水備用，（圖為管線施工示意圖）。記者曾增勳／攝影
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自來水第二區處大園區進行工程施工，大園區3里及道路明天上午起停水，影響停水用戶約...
自來水第二區處大園區進行工程施工，大園區3里及道路明天上午起停水，影響停水用戶約2900戶，請儲水備用。記者曾增勳／翻攝
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停水
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