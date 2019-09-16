親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

台南市北區立德公園攀爬網升級2.0 童樂無限

2019-09-16 09:22聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

編織老師曾靖婷又來到台南市北區立德公園了，這次設置她多樣完善的攀爬網，完成攀爬網2.0版，北區區公所今天歡迎爸爸媽媽帶著小朋友到公園來玩，感受到孩子在編織網上跳躍翻滾，盡情歡樂。

立德公園的編織遊戲網是曾老師帶著感情作的，她的作品堅持純手工編織，可說是台南療癒、有溫度的編織網遊具。去年9月攀爬網1.0版完成後因受到民眾反應熱烈，今年成德里辦公處持續爭取北區公園改造計畫，再次邀請曾老師設置多樣完善的攀爬網，並利用攀爬網鋼架內的兩棵樟樹共存，讓親子遊憩的過程中也能融入自然環境中。

曾老師全家出動，在中秋節連假為立德公園組裝「編織叢林」、「時光隧道」，終於完成立德公園攀爬網2.0版，家有喜愛玩攀爬的孩子快來，有原本雙層攀爬網、編織網袋、直立洞穴，再加上「太空氣球」、「編織叢林」、「時光隧道」，變成最受孩子們歡迎的秘密基地，不一樣的織網組合讓立德公園編織網變得更好玩。

北區區公所說，攀爬網規定每一層限制8人，必須脫鞋子，建議使用年齡5至12歲，在編織網上穿梭，需要點技巧，適合肌耐力發展成熟的孩子，年紀較小的幼童可以在爸爸媽媽陪同下，學習匍匐前進。

台南市北區立德公園新設置攀爬網，小朋友開心玩樂。圖／台南市北區區公所
台南市北區立德公園新設置攀爬網，小朋友開心玩樂。圖／台南市北區區公所
分享
台南市北區立德公園新設置攀爬網，小朋友開心玩樂。圖／台南市北區區公所
台南市北區立德公園新設置攀爬網，小朋友開心玩樂。圖／台南市北區區公所
分享

相關新聞

「紅花卡」吐心聲 憂鬱者中秋更悶

2019-09-15 23:41

中秋吃過量 桃市國小助減重

2019-09-15 23:41

開學症候群 營養師：早餐不能省

2019-09-15 23:39

公園違停難開罰 竹縣擬授權鄉鎮

2019-09-15 23:35

「交大華廈」近4年整合／竹市首例自主都更 補助2千萬

2019-09-15 23:29

中壢車站小黃不跳表 議員籲開罰

2019-09-15 23:29

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

桃園新勝社日本「成田傳統藝能祭」演出滿堂彩 日人熱情拍舞龍

2019-09-15 15:06

梢楠木做成的Happy筆 雕刻家走出自己的文創路

2019-09-15 13:40

苑裡火車站前網狀線違停滿格 警方開出20張罰單

2019-09-15 13:18

竹竹苗首件自主都更案「交大華廈」獲內政部2千萬補助

2019-09-15 12:06

桃園、八德區19里 16日晚上10點停水11小時

2019-09-15 10:57

傻傻分不清？ 公館鄉特產紅棗這裡畫的鄉長認為像枇杷

2019-09-15 08:38

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08

新店首創可移動式車道 遇到颱風還可移除棧道

2019-09-15 12:17

台南新路名怎麼取 官員：重視在地聲音

2019-09-15 14:28

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

買屋前看這裡 台中市府給五大建議避雷

2019-09-15 16:51

影╱順澤宮冠軍限量帽免費送 豪華車隊和滑步車都來了

2019-09-15 12:46

彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

苑裡火車站前網狀線違停滿格 警方開出20張罰單

2019-09-15 13:18

盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50

打通國姓交通任督二脈 南投縣府砸3億拓寬投147線

2019-09-15 15:47

竹竹苗首件自主都更案「交大華廈」獲內政部2千萬補助

2019-09-15 12:06

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

行政院核定1.5億 助台東縣新建20部落聚會所

2019-09-15 10:53

北捷淡水站轉乘停車場地坪改善 80天車位數彈性調整

2019-09-15 15:09

北市大安區巷內 藏200年前清代古厝

2019-09-15 13:41

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

明年台灣花卉產業很熱鬧！ 兩大國際蘭展粉墨登場

2019-09-15 13:41

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

台南百年餅店「舊來發」 打破6代單傳送這禮

2019-09-15 12:17

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

桃園新勝社日本「成田傳統藝能祭」演出滿堂彩 日人熱情拍舞龍

2019-09-15 15:06

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

桃園、八德區19里 16日晚上10點停水11小時

2019-09-15 10:57

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

台中大甲大坑3間公廁美化 已在中秋前完工啟用

2019-09-15 11:35

位處都更道路位置 高氏古厝恐開膛破肚

2019-09-15 13:41

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top