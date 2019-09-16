台南市北區立德公園攀爬網升級2.0 童樂無限

2019-09-16 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



編織老師曾靖婷又來到台南市北區立德公園了，這次設置她多樣完善的攀爬網，完成攀爬網2.0版，北區區公所今天歡迎爸爸媽媽帶著小朋友到公園來玩，感受到孩子在編織網上跳躍翻滾，盡情歡樂。

立德公園的編織遊戲網是曾老師帶著感情作的，她的作品堅持純手工編織，可說是台南療癒、有溫度的編織網遊具。去年9月攀爬網1.0版完成後因受到民眾反應熱烈，今年成德里辦公處持續爭取北區公園改造計畫，再次邀請曾老師設置多樣完善的攀爬網，並利用攀爬網鋼架內的兩棵樟樹共存，讓親子遊憩的過程中也能融入自然環境中。

曾老師全家出動，在中秋節連假為立德公園組裝「編織叢林」、「時光隧道」，終於完成立德公園攀爬網2.0版，家有喜愛玩攀爬的孩子快來，有原本雙層攀爬網、編織網袋、直立洞穴，再加上「太空氣球」、「編織叢林」、「時光隧道」，變成最受孩子們歡迎的秘密基地，不一樣的織網組合讓立德公園編織網變得更好玩。