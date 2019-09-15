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影/大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54聯合報 記者曾增勳╱即時報導

2019桃園地景藝術節正在八德區大湳森林公園展開，中秋假期吸引許多民眾親子參訪，今天下午細雨不歇，仍吸引不少桃園及外縣市民眾參訪，市長鄭文燦冒雨視察大湳展區的「大湳遺址」等藝術作品、與

民眾互動熱絡，鄭文燦說，保一總隊大湳舊營區撥用的大湳森林公園舉辦，透過生態保留翻轉為都市文化綠洲，尤其有瀕絕一級保育的黃鸝鳥專區，市府決定以黃鸝鳥命名「小湳」做為吉祥物。

桃園地景藝術節繼新屋、楊梅舉辦後，2019桃園地景藝術節移師鄭文燦故鄉八德區舉辦，6大展場展出34件大型藝術作品及200多場表演活動，許多藝術、雕塑作品呈現不同特色，預定本月22日結束，中秋假

期吸引許多桃園、外縣市民眾親子、情侶參訪，十分熱鬧。

鄭文燦今天下午冒雨排滿參訪八德地景藝術節行程，他搭高爾夫球車，與民眾一樣，逐一欣賞各項地景、藝術作品，他稱許涂維政「大湳遺址」作品，作者與民眾合作將公園植物製成古代「植物遺址」栩栩如生，他並參與瓶子先生魔術劇團「奶奶的禮物」欣賞，民眾看到市長頻頻打招呼、互動熱絡。

鄭文燦表示，原是保一總隊舊營區的大湳森林公園總面積17公頃，3年前完成土地撥用後，市府決定現地保留生態景觀，未來2年將由市府編列1.5億元及前瞻計畫補助1.9億元，預估要5億元，進行大湳森林公園改造計畫，翻轉為都市文化綠洲，希望未來該公園發展類似威尼斯藝術雙年展活動，讓市民親近藝術，最後一周歡迎更多市民親子前往欣賞。

桃園市八德大湳森林公園有瀕絕一級保育黃鸝鳥專區，市長鄭文燦決定以黃鸝鳥命名「小湳...
桃園市八德大湳森林公園有瀕絕一級保育黃鸝鳥專區，市長鄭文燦決定以黃鸝鳥命名「小湳」做為公園吉祥物。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦（右一）視察八德大湳森林公園藝術作品，欣賞稱許涂維政的「大湳遺址」...
桃園市長鄭文燦（右一）視察八德大湳森林公園藝術作品，欣賞稱許涂維政的「大湳遺址」藝術作品。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（右）視察八德大湳森林公園藝術作品，在作品前，與民眾親子一起體驗感...
桃園市長鄭文燦（右）視察八德大湳森林公園藝術作品，在作品前，與民眾親子一起體驗感受藝術作品之美。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（右一）視察八德大湳森林公園藝術作品，欣賞稱許涂維政的「大湳遺址」...
桃園市長鄭文燦（右一）視察八德大湳森林公園藝術作品，欣賞稱許涂維政的「大湳遺址」藝術作品。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦森林公園藝術節
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