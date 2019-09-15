鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園鐵路高架還是地下化要拆的房子比較多？立法委員陳學聖今天在臉書提及去年立法院質詢時，得到的數字是高架化計畫房屋拆遷數目為379棟，地下化為399棟。桃園市政府捷運工程局指出，不知道陳學聖的數字哪來的，市府過去到現在作業的數字顯示，在可行評估階段(市府主辦)原來的高架要拆399棟鋼筋水泥建築(RC)，改地下化並經過基地優化後調整線型，要拆379棟比高架少拆20棟。

捷工局表示，可行評估過關後由交通部鐵道局接手製作規畫報告，並改用「軌道支承版」工法，結果拆屋數量比市府做可行評估時減少一半多，鐵路地下化用軌道支承法大約拆175棟，如果以樓地板面積計算，高架要拆3萬2000平方公尺，鐵道局的地下化的綜合規畫要拆1萬9000平方公尺，建築物樓地板面積事涉拆遷補償預算，地下化顯然比高架要支出的補償費少很多。

桃市府捷工局表示，高架含全拆、非全拆合計399棟，當初還是以新北市鳳鳴站(鶯歌)到桃園市中壢站約16公里計算，後來順應民意地下化從中壢延長至平鎮，總長18公里，但是拆屋量不增反減至379棟，主因就是基地優化調整線型後的結果，有的建築物原本要部分拆除，優化調整後可以完全不拆。

另外，陳學聖在臉書上指出，原本和台鐵內壢前站同一邊的透天厝(火車站到中華路，興仁路一段口)是反對鐵路高架化最強大力量之一，因為他們有部份房舍將被拆除。「我（陳學聖）從朱立倫作縣長，就看著他們一路抗爭，有些人還是我認識多年的朋友...。」、「...宣佈鐵路高架改為地下化，他們都很開心，因為他們相信房子可以不用拆了」、「...現地下化竟然變成全部拆除...」。