不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市中壢區議員王浩宇近日接到民眾陳情，表示於中壢車站前搭計程車遭司機不跳錶亂收費，針對此亂象，王浩宇呼籲交通部應該要解決，認為監理站沒有足夠人力進行開罰，建議直接將監理站的業務轉給警察局，並實施定期抽檢。

早在今年4月有名網友於臉書社團報爆怨公社控訴自己在中壢車站搭乘計程車，遭亂喊價，甚至差點被計程車司機圍毆的情形。王浩宇更是在事件發生隔日前往中壢車站前，向計程車司機怒嗆，「只要有任何一個司機大哥再不跳表、被我知道，那個車號就不要在這邊排班！」

警方指出，桃園升為直轄市後，目前計程車不跳錶收費係屬交通局管轄，民眾若遭計程車司機不跳錶亂收費，可提供日期、時間、起訖地點、違規情形等資料，向交通局公共運輸科舉發，由交通局請計程車駕駛人陳述說明，經查證若屬實，則會依公路法裁罰。

也可直接向警方告發，警方會傳當事人製作筆錄，再交由交通局進一步查證。若司機亂喊價、超收車資，可依公路法處罰計程車業者9000元到9萬元罰鍰。

日前交通局也針對相關事件表示，若有司機亂喊價情事，依汽車運輸業管理規則第91條處罰。此外，民眾也可撥打1999檢舉。