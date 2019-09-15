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桃園新勝社日本「成田傳統藝能祭」演出滿堂彩 日人熱情拍舞龍

2019-09-15 15:06聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市有百年歷史的大溪新勝社飛龍團獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」，除擔任開幕式首組表演團體，也在遊行活動打頭陣，日本遊客搶合照還說「すごい(好厲害)」驚呼讚賞聲不斷，中秋連假前來成田旅遊的台灣遊客也大喊「台灣加油」，稱讚桃市府把台灣的廟會文化成功輸出日本，也讓桃園的傳統技藝成功行銷國際舞台。

桃園市政府秘書處長顏子傑代表市長鄭文燦出席成田傳統藝能祭，開幕記者會上，他首先對颱風造成關東地區嚴重災害表達關心、慰問之意，也將鄭文燦親筆慰問信交給成田市長小泉一成。

顏子傑在開幕式中，穿著印有「台灣桃園」特製法被，大力向日本遊客介紹桃園，並表示桃園和成田是緊密的朋友，兩個城市都是國際機場所在地，同樣是國家門戶，16日是雙方締結友好城市3周年的日子，桃園相當珍惜這個朋友。

市府秘書處指出，桃園市連續3年受邀參加成田藝能祭活動，去年由大溪在地五大社頭之一的「大溪共義團」將軍組太子班，在祭典開幕式表演、遊街獲滿堂彩，今年代表桃園表演的團體，同樣是有百年歷史的新勝社飛龍團。顏子傑說，台灣廟會祭典、重要慶祝場合少不了舞龍，龍象徵風調雨順、國泰民安，龍首、龍身、龍尾結構重，表演時相當耗體力，這次精挑25位舞龍高手到日本演出，將最好的演出呈現在日本觀眾面前。

成田藝能祭活動中，新勝社飛龍團擔任開幕式開場團體，演出博得滿堂喝采，日本遊客頻頻驚呼厲害，踩街遊行吸引遊客爭相與龍頭、龍珠合照，對台灣在地廟會文化很感興趣，讓日本遊客對台灣傳統信仰和表演藝能團體留下深刻印象，也成功將桃園行銷到國際。

除了參與成田傳統藝能祭外，市府訪問團也拜會千葉縣廳，轉達鄭文燦市長慰問關心千葉風災之意，並拜會知事特別秘書中村充宏、魅力擔當部長田中剛、國際課課長等人，雙方討論 如何增進城市互動交流。

顏子傑說，過去4年，桃園和日本的友好城市互動關係佳，雙方交流不流於形式，而是進行有深度、也多元的實質交流，藉此延續雙邊的城市友誼。

桃園市政府秘書處長顏子傑代表市長鄭文燦出席成田傳統藝能祭，並對颱風造成關東地區嚴...
桃園市政府秘書處長顏子傑代表市長鄭文燦出席成田傳統藝能祭，並對颱風造成關東地區嚴重災害表達關心、慰問之意。圖／桃園市政府秘書處提供
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踩街遊行吸引遊客爭相與龍頭、龍珠合照，對台灣在地廟會文化很感興趣，讓日本遊客對台...
踩街遊行吸引遊客爭相與龍頭、龍珠合照，對台灣在地廟會文化很感興趣，讓日本遊客對台灣傳統信仰和表演藝能團體留下深刻印象。圖／桃園市政府秘書處提供
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成田藝能祭活動中，新勝社飛龍團擔任開幕式開場團體，演出博得滿堂喝采，日本遊客頻頻...
成田藝能祭活動中，新勝社飛龍團擔任開幕式開場團體，演出博得滿堂喝采，日本遊客頻頻驚呼厲害。圖／桃園市政府秘書處提供
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有百年歷史的新勝社飛龍團精挑25位舞龍高手到日本演出，將最好的演出呈現在日本觀眾...
有百年歷史的新勝社飛龍團精挑25位舞龍高手到日本演出，將最好的演出呈現在日本觀眾面前。圖／桃園市政府秘書處提供
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顏子傑穿上印有「台灣桃園」法被大力介紹桃園，並表示桃園和成田是緊密的朋友，兩個城...
顏子傑穿上印有「台灣桃園」法被大力介紹桃園，並表示桃園和成田是緊密的朋友，兩個城市都是國際機場所在地，同樣是國家門戶。圖／桃園市政府秘書處提供
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