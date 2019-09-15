梢楠木做成的Happy筆 雕刻家走出自己的文創路

2019-09-15 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



台灣雕刻家葉佳讓14歲開始學雕刻，從傳統入門，歷經日本客戶的嚴苛要求與自我挑戰的創新，近年，葉佳讓開始在作品中加入琉璃等不同素材，並嘗試與新竹市文化局舉辦的包裝設計作品做搭配，將包裝創意搭配傳統工藝，成為文創新寵。

葉佳讓說，14歲那年，在父母提供「工廠、腳踏車行及雕刻」選項中選擇雕刻，自此投入鑽研40多年至今，葉佳讓在雕刻界已占有一席之位，過去面臨兩岸開放及大陸廉價工資，葉佳讓順勢將作品轉型，除了參與國內木雕比賽，作品連獲竹塹美展首獎、台陽美展優選、台灣區木雕創作優選、台灣工藝研究所設計及國家工藝獎等殊榮，近年葉佳讓開始在作品中加入琉璃等不同素材，發想具有特殊意義的文創商品。

他相繼創作出家喻戶曉的「好事會花生」、「愉筷」、「心手相連」、「平安鮭」等藝術創作伴手禮後，也以內灣特色野薑花粽為發想，推出以陶瓷高溫燒製而成的野薑花粽造型「有求必粽」文創，將擬真的野薑花粽葉，搭配上金色的粽繩，讓外國人驚豔。