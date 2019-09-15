竹竹苗首件自主都更案「交大華廈」獲內政部2千萬補助

2019-09-15 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



位在清交商圈、水源市場旁的「交大華廈」屋齡超過20年，面臨外牆老化的問題，新竹市政府輔導社區居民參與「自主都更」，歷經將近4年整合，正式獲內政部營建署核定外牆拉皮補助2千萬元，成為竹竹苗區首件獲老屋拉皮補助的社區大樓，及首件自主都更案首例，未來交大華廈外牆將採塗料拉皮工法，較修傳統貼磁磚，有低噪音、低費用且施工期短等優點，提高建物價值。

新竹市屋齡30年以上老舊住宅達5萬戶，市府自104年起推出「自主都市更新輔導計畫」，輔導社區爭取中央經費，可補助包含外牆拉皮(含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等)、騎樓整平或門廊修繕、植栽綠美化、街道家具設施、維護公共安全必要之公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等項目。

都發處表示，位在建中路的交大華廈，地上19層、地下3層，鋼筋混凝土造，所有權人數240位，86年完工後，因外牆逐漸劣化，有磁磚、鋁板剝落事件層出，影響公共安全，經社區管委會召開區分所有權人會議，達88％所有權人同意辦理：外牆拉皮、屋頂漏水、耐震初評、無障礙環境改善、基地綠美化、空調管線整理等改善，總工程費約6千萬，中央補助2千萬，其餘費用由全體住戶共同分攤。

都發處長陳凱凌表示，協調240位所有權人同意是過程中最困難一關，但最後成為竹竹苗區首宗成功爭取經費都更案，背後最大功臣為社區熱心的婆婆媽媽們，自105年起密集與市府輔導團隊磋商，在市府協助下於106年協助爭取到內政部補助規畫設計費201萬元，請到專業建築師協助規畫，最終正式核定得到2千萬補助，預計今年底完成聽證、審議後，明年初可望正式動工拉皮。

住戶陳阿姨分享，自主都更來自互信跟毅力，「有沒有人在？你在不在？」除了挨家挨戶敲門、發傳單，陳阿姨說，社區外牆要拉皮一開始也有住戶不同意，只能慢慢溝通，後來對方聽進去後也來參與開會，反倒體會到他們的辛苦；陳阿姨表示，除了向每戶說明工程及經費分擔解除疑慮，還要勤跑市府開會，與都發處討論如何解決程序中各種問題。