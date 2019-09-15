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傻傻分不清？ 公館鄉特產紅棗這裡畫的鄉長認為像枇杷

2019-09-15 08:38聯合報 記者范榮達╱即時報導

紅棗與枇杷或芒果傻傻分不清？

國立集集美術館彩繪列車「石虎像花豹」風波，日前引發議論，而苗栗縣公館鄉是紅棗的故鄉，也是重要地景，但在128縣道在台6線、119甲縣道間人行道護欄的紅棗圖，高掛10年，也一直有像枇杷或芒果的質疑聲音，最近因人行道修復工程，舊事再重提，地方人士建議一併拆除紅棗圖。

「我也覺得像枇杷！」公館鄉長曾美露說，但因權責不在鄉公所，否則早就拆除掉了。苗栗縣政府工務處長古明弘表示，128縣道人行道修復工程，並未核列拆除紅棗等圖案項目，縣政府將擇期與公館鄉公所協商改善之道。

公館鄉種植紅棗63公頃，全台面積最大，每年7、8月產季，帶動觀光旅遊等商機，2009年128縣道從台6縣延伸到119甲縣道，沿途人行道護欄，設計凸顯地方特色的紅棗、陶瓷等圖案，但紅棗被質疑神似枇杷或芒果，爭議一直未停歇，後來也不了了之。

地方人士指出，紅棗圖案的果實及葉子都很怪，果實成熟時，應是綠中帶紅，葉子也沒有像彩繪圖樣如此大片，顏色也是較淺的綠色，2015年曾陳情監察院，但縣政府當時回覆護欄是鑄鋁材質，經長時間風吹日曬雨淋，造成表面漆料褪色所致，非有誤導民眾之虞，至今仍未改善。

他們說，紅棗圖案就是要凸顯地方特色，必須讓人一目了然，事實卻是要靠想像及創意，才能認知是公館鄉紅棗，建議重新設計安裝，強調紅棗故鄉在公館。

苗栗縣公館鄉128縣道在台6線、119甲縣道間人行道護欄的紅棗圖，高掛10年，一...
苗栗縣公館鄉128縣道在台6線、119甲縣道間人行道護欄的紅棗圖，高掛10年，一直有像枇杷或芒果的質疑聲音。記者范榮達／攝影
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苗栗縣公館鄉紅棗種植全台面積最大，產季時是特有重要地景。圖／本報資料照片
苗栗縣公館鄉紅棗種植全台面積最大，產季時是特有重要地景。圖／本報資料照片
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人行道芒果修復
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