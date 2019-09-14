無證占用婦幼專用車格罰600元起跳 桃園市已開罰15件

2019-09-14 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



違規占用婦幼專用車格6月29日起開罰，2個多月以來，由於屢有家長抱怨婦幼專用車格遭無證者占用「看得到用不到」，桃園市政府8月底首創二維條碼方便檢舉，上線以來再增近百件檢舉，部分車主主張「忘了放證」、「車不是我開的」，但交通局認定原則「認證、認車不認人」，迄今開罰15件，依法開罰600元到1200元不等罰鍰。

依照孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法，停放婦幼專用車格，駕駛須在車輛擋風玻璃處擺放孕婦版粉色停車證或兒童版黃色停車證，以供辨別，今年6月29日起開罰，由於違規停放亂象頻傳，市府交通局光自市政信箱、1999熱線接獲檢舉，就有七百多件。

依照法規，桃園市連同公有停車場、賣場、醫院、交通節點等處，共畫設631席婦幼專用車格，市府交通局為方便民眾檢舉，8月底首創推出檢舉QR Code，並將條碼與說明貼在婦幼專用車格旁，若民眾發現違規停放就可順手檢舉，如此一來，也嚇阻其他用路人不敢再停。

市府交通局指出，檢舉違規停放婦幼車格已有八百多件，停管科檢視違規狀況與車號後，要先請監理單位提供車籍資料，再聯繫車主陳述意見，一般10天內回覆，但為強化執法、避免再犯，婦幼車格檢舉陳述意見縮短至7天，待回覆後開罰，從檢舉到開罰要花30天到40天。

桃園市迄今開罰15件，違規駕駛挨罰600元，市府交通局停管科長魏光譽說，多數車主放棄陳述意見，部分車主回覆則推託「車子是親友開的，與我無關」，但檢舉有影像畫面為證，確認沒證就會開罰，若為租車公司則會請業者提供租賃契約，交通局會再追查行為人。