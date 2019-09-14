竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市知名美食除了有名的貢丸、米粉，還有特色美食鴨肉麵，地狹人稠的竹市就有20間以上鴨肉麵店，且都密集展店在舊城區，引起網友熱議，新竹市府官方IG最近也以「有沒有為什麼新竹有這麼多鴨肉麵的八卦為題」，再度掀起討論。

市府IG近期推出一系列少女系可愛畫風手繪圖，其中一張精準點出竹市有多間鴨肉麵的盛況，還畫出多間名店的招牌，原汁原味呈現招牌上的細節，再搭配萌萌的小女孩不顧一旁落淚中的鴨子，流著口水說：「今天要吃哪一家？」，邀請民眾重新討論鴨肉麵的身世之謎。

市長林智堅日前也參戰，在媒體鏡頭前表態，指他最愛的一家鴨肉麵是位在中央路的「邱家鴨肉麵」，林智堅一邊大口吃著麵一邊分享，「新竹可不是只有貢丸米粉，鴨肉麵也是新竹的特色，口味獨特，別的地方吃不到這種味道」，邱家鴨肉麵離市政府近，常常趁著中午休息走過來解解饞，在繁忙的公務之中可以吃一碗鴨肉麵和小菜，有一種幸福感。

新竹市鴨肉麵店至少有20家以上，光名店鴨肉許就有2至3間分店，還有原夜市、一品、邱家、老張、來來、中正台、何家、阿華、尚品、林記、老鄭等多間鴨肉麵，每間都有自己的死忠客群，除了鴨肉麵，還有鴨肉飯、鴨肉米粉、鴨肉米粉麵、鴨腸等超多鴨肉商品，其中炒鴨血更是超受歡迎的必點料理。