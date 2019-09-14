親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿台灣日靠代打亮相 王柏融滾地球出局

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019

與國民黨7人看板合照 彭俊豪：以小博大力抗國民黨

2019-09-14 16:09聯合報 記者高宇震╱即時報導

民進黨中壢區議員，也是民進黨提名中壢選區的立委參選人彭俊豪，12日於臉書PO出一張有趣的照片，畫面為彭俊豪舉著自己的宣傳牌，面對韓國瑜和6名國民黨中壢選區提名的立委參選人看板的合照。被問到與國民黨7名參選人同框有何涵義，彭俊豪表示，只是剛好在此處拜票，才與掛在一旁的看板同框，不過也恰巧形成藍大綠小的對比，頗有以小博大的意味。

看板位在延平路、環北路口，天晟醫院外牆上，稱得上是中壢最重要的選舉看板路口，彭俊豪當時正舉著宣傳牌於熙來攘往的延平路、環北路口，向行經的車輛拜票，一旁是國民黨競選看板，就順道拍照PO文。

民進黨中壢區立委參選人魯明哲針對彭俊豪此番言論表示，感到驚訝又有趣，民進黨已全面執政，竟覺得自己是以小博大，代表民進黨從中央到地方都做得不好，而對自己沒有信心，且中壢竟竟沒有一個民進黨立委候選人掛上與蔡英文合照的文宣，是否代表她做得很爛。

魯明哲提及，總統大選將至，外部諸多聲浪如國民黨提名的總統參選人韓國瑜可能替換等，造成許多國民黨支持者不安，為了穩定軍心，於桃園南區最熱鬧的位置，掛上韓與6位中壢區立委參選人合照的文宣，直接表態國民黨桃園區大團結，象徵「桃園SEVEN UP」，六席立委加上總統一起上。

彭俊豪則說，印有與總統合照的宣傳牌還在趕工中，但有熱情的支持者希望自己早點有宣傳牌可用，於是自掏腰包搶先為自己製作，之後才會換上印有與總統合照的宣傳牌。彭俊豪也透露，天晟醫療集團董事長是國民黨中常委，因此天晟醫院外牆上一直一來都是掛上國民黨的競選文宣。

民進黨中壢區議員彭俊豪，12日於臉書PO出一張舉著宣傳牌，面對韓國瑜和6位國民黨...
民進黨中壢區議員彭俊豪，12日於臉書PO出一張舉著宣傳牌，面對韓國瑜和6位國民黨中壢選區提名的立委參選人看板的合照。記者高宇震／翻攝
分享

國民黨民進黨韓國瑜2020立委選舉2020選舉桃園市立委
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

最後泰雅族文面國寶殞落 柯菊蘭生前憂文化消失

2019-09-14 14:24

苗栗消逝的文面 國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 13:18

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

新打卡熱點 合興車站蒸汽小火車 裝置藝術「愛的小傘」

2019-09-14 11:42

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

銅鑼鄉九湖社區明辦鬥魚賽 3D彩繪吸睛

2019-09-13 23:57

桃園庇護工場成長慢 「要情投意合」

2019-09-13 23:45

暖心老闆聘身障 設洗衣庇護工場

2019-09-13 23:42

竹市關新路為交通寧靜區 4線道速限30還測照

2019-09-13 23:20

竹市校園周邊設交通寧靜區 再增10校

2019-09-13 23:13

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

暖心老闆籌設洗衣庇護工場 助身障者就業

2019-09-13 19:21

回收的寶特瓶、小學作業簿 搖身變桃園地景藝術節展品

2019-09-13 18:32

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

茄萣金鑾宮媽祖遶港祈福明登場 巡禮船隻準備好了

2019-09-13 20:14

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

琉璃蟻大軍現蹤雲林古坑 居民叫苦不敢開燈

2019-09-13 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top