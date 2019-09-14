與國民黨7人看板合照 彭俊豪：以小博大力抗國民黨

2019-09-14 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



民進黨中壢區議員，也是民進黨提名中壢選區的立委參選人彭俊豪，12日於臉書PO出一張有趣的照片，畫面為彭俊豪舉著自己的宣傳牌，面對韓國瑜和6名國民黨中壢選區提名的立委參選人看板的合照。被問到與國民黨7名參選人同框有何涵義，彭俊豪表示，只是剛好在此處拜票，才與掛在一旁的看板同框，不過也恰巧形成藍大綠小的對比，頗有以小博大的意味。

看板位在延平路、環北路口，天晟醫院外牆上，稱得上是中壢最重要的選舉看板路口，彭俊豪當時正舉著宣傳牌於熙來攘往的延平路、環北路口，向行經的車輛拜票，一旁是國民黨競選看板，就順道拍照PO文。

民進黨中壢區立委參選人魯明哲針對彭俊豪此番言論表示，感到驚訝又有趣，民進黨已全面執政，竟覺得自己是以小博大，代表民進黨從中央到地方都做得不好，而對自己沒有信心，且中壢竟竟沒有一個民進黨立委候選人掛上與蔡英文合照的文宣，是否代表她做得很爛。

魯明哲提及，總統大選將至，外部諸多聲浪如國民黨提名的總統參選人韓國瑜可能替換等，造成許多國民黨支持者不安，為了穩定軍心，於桃園南區最熱鬧的位置，掛上韓與6位中壢區立委參選人合照的文宣，直接表態國民黨桃園區大團結，象徵「桃園SEVEN UP」，六席立委加上總統一起上。