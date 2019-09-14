最後泰雅族文面國寶殞落 柯菊蘭生前憂文化消失

2019-09-14 14:24 中央社 苗栗縣14日電



全國僅存的泰雅族文面國寶柯菊蘭今晨病逝，享耆壽97歲。她生前曾說，自己走了，泰雅族就沒有文面人，叮嚀族人要用文字記錄下來，不要忘記「這是泰雅文化的一部分」。

原住民文面國寶凋零迅速，出生於苗栗縣泰安鄉天狗部落的柯菊蘭今年初因肺炎住進加護病房，病情起起落落，此後進出醫院頻繁，今晨因多重器官衰竭過世，隨後由苗栗市大千醫院安排救護車，送回原鄉老家，依原住民傳統習俗辦理喪葬事宜。

苗栗縣政府原住民族事務中心指出，柯菊蘭登記於民國12年出生，族人說她晚報戶口5年，實際上應已超過百歲。縣府於民國105年將泰雅文面登錄為無形文化資產，製作「榮耀的印記－泰雅文面」紀錄片，記錄當時僅存的泰雅文面國寶簡玉英、柯菊蘭2人生平及口述歷史；107年初，簡玉英逝世後，柯菊蘭成為全國最後一位泰雅族文面國寶。

泰雅族人文面具有傳統信仰與生命禮俗意義，代表著部落貞節、成年標記、英勇勤奮的記號，是個人能力與技藝的表徵，更有族群識別的符號功能，死後靈魂才能跨越彩虹橋與祖靈相聚。

苗栗縣泰雅族原住民議員黃月娥今天接受中央社記者電訪時指出，泰雅族女子文面，代表已具備織布等才能，有「資格」結婚，這項傳統文化在日治時期被禁止，逐漸失傳。隨著歲月流逝，文面長者也日漸凋零，柯菊蘭Yaki（泰雅族對婆婆、祖母尊稱）離世，讓她不捨「感覺我的文化不見了」。

苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄向中央社記者指出，柯菊蘭在紀錄片製作期間接受訪談，曾留下這段話：「我們是真正接受過傳統泰雅文化生活的人，你們會寫字的年輕人，一定要將傳統用文字記錄下來，不要忘記」。

當時柯菊蘭也提到，「我們走了，就再沒有文面人，如果沒有文字紀錄，未來一代一代出生的子孫就會像漢人一樣分不出是泰雅人了」，顯見她對傳統文化消失的擔憂。

柯菊蘭約8歲時，由文面師偷偷替她在面部文上額文與頰文，但當時統治的日本政府禁止、沒收文面師的工具後就沒有文第2次，因此顏色較淡。

根據柯菊蘭口述資料，文面時有人按住她的頭髮、手臂和腿，甚至在她頸部套上帶刺的Y形樹枝，文面師用帶有針的工具在她臉上敲打、清理血漬後在傷口塗上灰，過程花費一整天，整個臉都流血、腫了；文面那天，日本老師來家裡看到，質疑她父親，怎能如此折磨女兒？她說「但是如果沒有文面，就會被送去與平地人一起生活」。

老年後的柯菊蘭意識到，自己是少數留下來的「國寶」，然而慈祥的她，不希望子孫再繼續文面，「那太痛苦了」，只希望人們能牢牢記住，這是屬於泰雅文化的一部分。

柯菊蘭也是擁有優美嗓音的古調傳唱人，過去常以泰雅古調即興作詞演唱。泰安鄉長劉美蘭先前接受中央社記者訪問時表示，回憶多年前任職梅園國小時，柯菊蘭就住學校附近，當時雖已近9旬高齡，但仍相當開朗，「她教我們母語、唱歌給我們聽，讓我們學習、傳唱泰雅古調」。

柯菊蘭晚年進出醫院頻繁，「去探望Yaki時，她都會感謝上帝的恩典，讓她在世上有了這麼長的年歲」，劉美蘭指出，柯菊蘭也總不忘叮嚀族人要堅強，不要忘記自己是泰雅的孩子、祖先的榮耀，族人晚輩對柯菊蘭的勉勵和期許都有很深刻印象。

蔣意雄表示，感謝泰雅文面國寶留下許多文面文化相關文字、影像紀錄，透過她們的敘述，後人得以了解原住民傳統，維持文面文化背後的民族核心價值。

文面是台灣原住民泛泰雅族的獨特風俗，隨著柯菊蘭過世，全台原住民文面長者僅剩花蓮縣賽德克族的林智妹，她近年多居新北市由家人照顧。