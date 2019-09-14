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桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進自由車、桌球、跆拳、射擊VR體驗，市府也與日方合作打造超級瑪利歐遊戲布景與遊戲區，吸引不少親子排隊闖關，市長鄭文燦近中午到場同樂，演唱全運會主題曲的歌手鼓鼓、瑪利歐也以全運會「加油大使」身份參與，歡迎大家來遊戲，全運會期間更能到場替選手打氣。

桃園運動村今天早上11點進行開幕儀式，替全國運動會創作主題曲「自己人」的歌手鼓鼓首度在桃園獻唱，也跟著鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬、市府體育局長莊佳佳等人體驗各項VR體驗，接著來到瑪利歐遊戲布景區，化身遊戲主角踏進水管、拿起蘑菇拍照打卡，擔任2020東京奧運形象代言人的瑪利歐也驚喜現身。

現場安排4項VR體驗，鄭文燦戴上VR眼鏡、腳踏自行車，虛擬實境畫面特別融入全運會自行車運動賽道地點，如復興橋、環湖公路等處，頭左右擺動，還可以一覽賽場周邊的美麗風景，鄭笑說「感覺真的在外面騎車一樣，雖然在室內，但彷彿置身在戶外」，相當有趣。

鄭文燦也接連體驗射擊、跆拳等VR互動遊戲，跆拳遊戲讓體驗者踢練習護具，30秒內踢越多下越高分，曾是跆拳國手的市府體育局長莊佳佳也小露身手，強勁腿力連踢多下，令人驚艷，鄭文燦說，市府打在快閃運動樂園全為免費體驗，歡迎民眾把握中秋連假到場同樂。

桃園運動村為中秋限定，今、明兩天皆為早上10點到傍晚4點進行，除了VR運動體驗、馬瑪利歐遊戲與布景區，由於戶外天氣炎熱，還有一處搭設棚架的休憩空間，吊扇與水霧增加沁涼感，市府也安排桃園火車站到府前廣場免費接駁車，15分鐘一班，民眾可多加利用。

擔任2020東京奧運形象代言人的瑪利歐也驚喜現身。記者張裕珍／攝影
擔任2020東京奧運形象代言人的瑪利歐也驚喜現身。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進自由車、桌球、跆拳、射擊VR體驗。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，現場...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，現場搭設棚架讓民眾休息。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，現場...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，現場打造超級瑪利歐遊戲布景與遊戲區。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，歌手...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，歌手鼓鼓到場演唱主題曲「自己人」。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進自由車、桌球、跆拳、射擊VR體驗，市府也與日方合作打造超級瑪利歐遊戲布景與遊戲區，市長鄭文燦到場同樂。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，現場搭設棚架讓民眾休息。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進自由車、桌球、跆拳、射擊VR體驗。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進...
桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進自由車、桌球、跆拳、射擊VR體驗，市府也與日方合作打造超級瑪利歐遊戲布景與遊戲區，市長鄭文燦到場同樂。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府中秋連假行銷全國運動會，今起一連2天在府前廣場打造「桃園運動村」，引進自由車、桌球、跆拳、射擊VR體驗。記者張裕珍／攝影
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鄭文燦跆拳中秋
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