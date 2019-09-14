蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



近幾月因氣候高溫多雨，新竹市位於山區的高峰里屢傳遭「疣胸琉璃蟻」入侵。圖／新竹市環保局提供 分享 facebook

近幾月因氣候高溫多雨，新竹市位於山區的高峰里屢傳遭「疣胸琉璃蟻」入侵，環保局除發送滅蟻餌劑給影響較嚴重的住戶，也提醒住戶同步進行家戶內外環境清潔，才可達到最佳的滅蟻效果。

環保局長江盛任表示，此次發放的滅蟻餌劑是緩效性餌劑，民眾應將餌劑放在琉璃蟻出沒處，若群被吸引出且持續數日把餌劑帶回巢穴，即可發揮效果，並觀察琉璃蟻取食狀況，若無取食跡象，就要更換位置，才可達到防治之效。

除了施放滅蟻餌劑，也要兼顧做好居家環境衛生清潔工作，請民眾務必將食物收藏妥當、垃圾桶加蓋，以斷絕琉璃蟻的食物來源，這樣誘殺效果會更好。

此外，將居家周圍環境徹底清理乾淨，如竹竿、水管等農業資材，避免堆放夾層、隔板等物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境。滅蟻餌劑配合環境清理，約2周後就會逐漸看不到琉璃蟻出沒。

因防治螞蟻餌劑發放有限，產業發展處也教導民眾用簡單便宜的方式，自製有效的餌劑，先將10公克硼砂溶解於約20公克的溫水中，再加入20公克的糖，加熱攪拌均勻後加水調至100毫升，為方便成型，可加入洋菜粉加熱煮沸，靜置30分鐘後，即可使用。

產發處表示，將餌劑置於琉璃蟻經常出沒的路線取食後數小時即會死亡，琉璃蟻也會將餌劑搬回蟻巢，有機會毒殺蟻后，瓦解蟻巢，收到防治效果。

環保局也表示，此次發放的藥劑是環保署核准的一般環境衛生用藥，在商店、超市都可以購買，只要選定標示性能是防治螞蟻的用藥，再依據藥品標示正確使用，都可以達到滅蟻的效果，需要的民眾可以自行購買使用。