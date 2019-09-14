解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



最近氣候高溫多雨，新竹市高峰里爆出受一種黑色螞蟻「疣胸琉璃蟻」入侵，市長林智堅得知，立刻要求產發處、環保局啟動治災機制，發送滅蟻餌劑至該里影響較嚴重的社區住宅，並請住戶同步進行家戶內外環境清潔，達到最佳滅蟻效果。

環保局長江盛任說，本次發放的滅蟻餌劑是每盒80公克含硼酸（Boric acid）3.5 %w/w成分的緩效性餌劑，施放方法是將餌劑置放於琉璃蟻出沒處，若蟻群被吸引，且持續數日把餌劑帶回巢穴，即可發揮效果，若無取食跡象，就要更換位置，只要配合環境清理，約2周就會逐漸看不到琉璃蟻出沒。

江盛任說，發放的餌劑是環保署核准的一般環境衛生用藥，在商店、超市都可以購買，只要選定標示性能是防治螞蟻的用藥，再依據藥品標示正確使用，都可以達到滅蟻的效果，需要的民眾可以自行購買使用。

除施放滅蟻餌劑，江盛任提醒，民眾也要做好居家環境衛生清潔工作，務必將食物收藏妥當、垃圾桶加蓋，斷絕琉璃蟻的食物來源，或避免堆放夾層、隔板等物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境，才能減少琉璃蟻干擾民眾生活。