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新打卡熱點 合興車站蒸汽小火車 裝置藝術「愛的小傘」

2019-09-14 11:42聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

知名景點新竹合興車站乘載著愛情意象，日前由當地的九讚頭文化協會得標接手營運，車站不僅進駐縮小版的蒸氣火車，讓遊客體驗搭乘火車的樂趣，協會最近也完成裝置藝術「愛的小傘」，周末則推出暮旅市集，成為新興熱門打卡景點。

企業家曾春兆就學時，在合興車站搭火車認識鄰校女孩，曾因睡過頭，奔跑兩公里追火車，及時趕上考試，後來也與夢中情人修成正果；台鐵一度打算廢站，後來這對夫妻出面認養舊車站，促成了合興車站的重生，也造就了愛情車站的美名。

合興車站園區占地約700多坪，為擴大愛情意象，協會在園區內懸掛了35把雨傘，九讚頭文化協會理事長吳界表示，此裝置藝術設計理念，就是希望來到這裡的每一對情侶，能共同撐起一把愛的小傘。

暑期初就進駐的縮小版的蒸汽火車也是園區內一大亮點，更呈現車站的鐵道文化，小火車是縮小版的台鐵CK124號蒸汽老火車、騰雲號，以比例的1/6打造，搭配蒸汽與鳴笛讓民眾身歷其境，吸引大小朋友排隊搶玩。

吳界表示，合興車站是知名景點，協會期望從站體經營提升到與社區共好，因此規畫了8月底才開張的常態假日文創市集「暮旅市集」，匯集大家喜歡的事物，從手作、餐食、親子互動到個人創作攤位多元豐富，藉此連結橫山農產與在地產業特色，歡迎民眾假日來逛市集，在車站感受戀愛的氛圍。

合興車站暑期初進駐縮小版的蒸氣火車，是縮小版的台鐵CK124號蒸汽老火車、騰雲號...
合興車站暑期初進駐縮小版的蒸氣火車，是縮小版的台鐵CK124號蒸汽老火車、騰雲號，搭配蒸汽與鳴笛，讓遊客體驗搭乘火車的樂趣。記者陳斯穎／攝影
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知名景點新竹合興車站乘載著愛情意象，日前由當地的九讚頭文化協會得標接手營運，協會...
知名景點新竹合興車站乘載著愛情意象，日前由當地的九讚頭文化協會得標接手營運，協會最近完成裝置藝術「愛的小傘」。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
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愛情裝置藝術台鐵
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