新打卡熱點 合興車站蒸汽小火車 裝置藝術「愛的小傘」

2019-09-14 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



知名景點新竹合興車站乘載著愛情意象，日前由當地的九讚頭文化協會得標接手營運，車站不僅進駐縮小版的蒸氣火車，讓遊客體驗搭乘火車的樂趣，協會最近也完成裝置藝術「愛的小傘」，周末則推出暮旅市集，成為新興熱門打卡景點。

企業家曾春兆就學時，在合興車站搭火車認識鄰校女孩，曾因睡過頭，奔跑兩公里追火車，及時趕上考試，後來也與夢中情人修成正果；台鐵一度打算廢站，後來這對夫妻出面認養舊車站，促成了合興車站的重生，也造就了愛情車站的美名。

合興車站園區占地約700多坪，為擴大愛情意象，協會在園區內懸掛了35把雨傘，九讚頭文化協會理事長吳界表示，此裝置藝術設計理念，就是希望來到這裡的每一對情侶，能共同撐起一把愛的小傘。

暑期初就進駐的縮小版的蒸汽火車也是園區內一大亮點，更呈現車站的鐵道文化，小火車是縮小版的台鐵CK124號蒸汽老火車、騰雲號，以比例的1/6打造，搭配蒸汽與鳴笛讓民眾身歷其境，吸引大小朋友排隊搶玩。