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消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭(左)今天上午辭世，文面文化的時代隨之成了「消...
苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭(左)今天上午辭世，文面文化的時代隨之成了「消逝的容顏」，圖為6年前她和另一位已故的文面國寶簡玉英連袂出席參與活動。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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「YAKI走了！」苗栗縣碩果僅存的文面國寶柯菊蘭今天清晨辭世，享年97歲，家人上午已將她護送返回泰安鄉天狗部落，隨著老人家的離去，苗栗縣泰雅族文面文化從此成了「消逝的容顏」，走入歷史。

苗栗縣議員黃月娥表示，今天清晨6點多接到柯菊蘭孫媳來電說「YAKI走了，要送她回部落了」，這消息讓她難過傷心不已。

柯菊蘭今年初因肺炎住進苗栗市大千醫院，3月間情況穩定出院回到部落，但5月底又因肺炎等狀況再度住院，迄今3個多月，但病情時好時壞，加護病房、普通病房來來去去。

當時縣府文化觀光局、原住民族事務中心、鄉公所及黃月娥縣議員、家屬為了YAKI(泰雅語對女性長者的尊稱，婆婆、祖母之意)的安置問題也數度研商，盼老人家在遲暮時刻能享有尊嚴及妥適照顧，今天上午柯菊蘭過世的消息傳出，讓大家都相當不捨。

苗栗縣政府民國86年統計泰安鄉文面國寶，當時有男、女共42人，13年前僅剩5人，近幾年更是凋零到只剩下簡玉英、柯菊蘭兩人，隨著簡玉英去年過世，現在柯菊蘭也離開人世，苗栗縣文面國寶的容顏從此消逝。

苗栗縣105年將文面公告為無形文化資產，當時文面傳統保存者包括簡玉英、柯菊蘭2人，兩位老人家是全台僅存同時擁有額紋、頰文的文面國寶，但去年初簡玉英過世，全縣僅存的文面國寶柯菊蘭今天也離世，象徵一個時代已結束。

苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭今天上午辭世，文面文化的時代也隨之成了「消逝的...
苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭今天上午辭世，文面文化的時代也隨之成了「消逝的容顏」。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭今天上午辭世，文面文化的時代也隨之成了「消逝的...
苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭今天上午辭世，文面文化的時代也隨之成了「消逝的容顏」。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭(左)今天上午辭世，文面文化的時代隨之成了「消...
苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭(左)今天上午辭世，文面文化的時代隨之成了「消逝的容顏」，圖為6年前她和另一位已故的文面國寶簡玉英連袂出席參與活動。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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苗栗縣國寶肺炎
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